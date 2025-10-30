詐欺水房藏人頭帳戶「死轉手」 26人遭騙逾111萬

刑事局中部打擊犯罪中心，破獲假投資詐欺水房集團。（圖／東森新聞）





刑事局中部打擊犯罪中心，破獲假投資詐欺水房集團，詐騙分工縝密，分成騙錢跟騙個資，要求被害者將存簿卡片放在指定的電子置物櫃，再由車手將存簿、提款卡藏草叢、置物櫃或三角錐，並以「死轉手」交付車手提領贓款，並以虛擬幣回流境外，至少26名被害人受害，損失111萬元。

警方埋伏在地下室，喝斥所有人趴下不要動，準備開車離開的3人，全是詐騙集團成員。

員警vs．詐團成員：「裡面有什麼。」

另一頭在社區大樓住家，再逮到詐騙集團幹部，警方查扣工作手機11支、筆記型電腦、虛擬貨幣買賣契約書等證物，刑事警察隊中打，接獲情資，找到詐騙集團的金流，發現一名28歲張姓嫌犯為首的詐欺水房集團，詐騙集團分工縝密且過程繁瑣。

第一步先騙帳戶存簿提款卡，利用在網路上的假求職假放款廣告，民眾上當後會把東西，放在他們所指定的置物櫃，第二步則是騙錢，利用假網購匯款，車手再去提領，原本放在置物櫃的帳簿卡片，也由車手拿走後，利用「死轉手」的方式，也就是不需要面對面交付，接著把這些物品，刻意放在隱密地點像是草叢三角錐或是用寄送的方式，再由其他車手，前往指定地拿走，騙來的錢上繳後，主嫌會再拿去境外買虛擬貨幣洗錢。

刑事局偵查第六大隊第五隊隊長黃昭瑜：「要求被害人放置指定之被害人置物櫃，由集團這邊派遣取簿手，到電子式置物櫃裡面取出存摺提款卡，再把存摺提款卡另外放在草叢交通錐。」

詐騙集團想的精心，設法製造斷點躲避追查，不過法網恢恢疏而不漏，警方調查，總共有26名被害人，詐騙金額高達111萬元，其中張姓主嫌及侯姓幹部，兩人本身就有詐欺案在身，其餘10人也都依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪條例，移送台中地檢署偵辦。