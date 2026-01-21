詐欺犯又偽造教師證應徵國中代理教師 教育部抓包下場曝

台中一名李姓女子，上網購買偽造的中等教師證書應徵代理教師，遭教育部抓包，台中地院判處6月徒刑。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名李姓女子，之前就有詐欺和偽造文書前科，沒想到去年7月為了應徵台中市立石岡國中代理教師職缺，拿2017年在網路上以5千元購買的偽造中等教師證書應徵，被教育部發現有異報案，台中地院審理時李女坦承犯行，法官考量之前已有偽造文書前科，且是在假釋期間內再犯，依共同犯偽造公印文罪，處有期徒刑6月，可上訴。

判決指出，李姓女子並未取得教育部核發的中等教師證書，卻在2017年，在網路上以5千元代價向不詳賣家購買偽造的中等教師證書，並要求對方偽造「100年4月28日教育部中等學校教師證書【中等檢第00000000號】」的特種文書，並在該證書上偽造「教育部」公印文、部長「吳清基」印文各1枚。

接著去年7月22日，李女為獲得教職，將偽造的中等學校教師證書附於教師甄選報名表上，向台中市立石岡國中甄選代理教師，卻被教育部發現該張教師證書有異報案，讓她沒有因此獲得教職。

台中地院審理時，李女坦承犯行，並有相關扣案偽造文件可佐證；法官認為，李女不思循正當途徑獲取教職，竟使用印有偽造公印文、印文的偽造教師證書求職，雖因遭發覺而尚未實際獲得任何利益，但行為不可取，考量之前已有詐欺、偽造文書前科，且為假釋期間內再犯，依共同犯偽造公印文罪，處有期徒刑6月，可上訴。

