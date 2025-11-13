詐欺犯罪危害防制條例修正討論 蘇俊賓籲正視大量詐騙廣告 修法強化平台業者責任

詐欺犯罪危害防制條例修正討論，桃園市副市長蘇俊賓籲正視大量詐騙廣告，修法強化平台業者責任。（蘇俊賓辦公室提供）

記者陳華興／桃園報導

行政院院會十三日針對詐欺犯罪危害防制條例修正案進行討論，桃園市副市長蘇俊賓於會中指出，詐騙防制除了在集中在金流與末端防堵，「源頭平台的管理」應該是其中的重點，讓詐騙阻絕於一開始。

蘇俊賓表示，詐騙集團透過主流平台(臉書Meta、Line)作為渠道一直是主要的詐騙模式，桃園多次在行政院會呼籲應該積極正視，數發部這幾個月陸續也積極溝通、今年也針對 Meta公司開罰一千八百五十萬元。 Meta公司也宣布在台灣主動移除四百三十萬則詐騙網頁。

然而，以實際上的詐騙案件來看，趨勢並沒有明顯下降，桃園去年僅Meta臉書的詐騙通報就超過一萬件，LINE 更高出兩成，兩大平台合計已占全體詐騙來源九成五以上，這幾個月，詐騙數據卻僅下降百分之三-五，一般普遍的觀點，平台上氾濫的詐騙廣告並沒有太大的收斂。

關鍵在於，移除的四百三十萬則詐騙網頁，到底佔實際數量的多少百分之多少？蘇俊賓引用路透社報導指出，Meta近一成收入，約五千億台幣來自詐騙廣告收益，全球每日有一百五十億則詐騙內容流竄，若以此數據，以用戶數換算，台灣將近每日有一點五億則詐騙廣告，在這個基礎下，Meta公司主動移除四百三十萬則詐騙網頁，在實際上詐騙網頁總量的比例實在微乎其微，而平台業者提供的廣告服務包考量用戶習慣的演算法精準行銷、反成了助長詐騙集團最好的工具。

蘇俊賓呼籲正視平台阻詐的責任，除了積極與平台業者溝通合作，詐欺犯罪危害防制條例，第三十一條，三十二條，四十條針對平台業者的規範，應該針對這個現象明確規範，建立應該系統主動下架的規則。

蘇俊賓建議，若能讓源頭詐騙廣告量從「每日一點五億則」大幅削減，就能減輕末端金融機構與警方面對的龐大壓力，讓阻詐不再疲於奔命。他呼籲中央修法，「在源頭給平台更多壓力」，才能真正扭轉詐騙量能持續膨脹的現況。