《詐欺犯罪危害防制條例》擬修 將提高刑責、增訂禁奢條款

台灣詐騙猖獗，根據警政署統計，今（2025）年11月平均每天受理詐騙件數452件，平均每天財損高達1億9970萬多元。為了強化打詐，行政院提出《詐欺犯罪危害防制條例》修正草案，聚焦3大修法方向，針對高額詐欺犯罪提高刑責，詐欺金額達100萬元，處3年以上、10年以下有期徒刑，可併科3000萬元罰金，以及增訂禁奢條款、被告付完和解金才斟酌減刑。

內政部長劉世芳說明，「今年1月到10月已經通報3萬4000件，約7成的被害人能夠意識遭詐而停止匯款，成功攔阻金額達1億7000餘萬元。」

法務部政務次長徐錫祥回應，「為了加速填補被害人損害，修正草案第46條47條，自首、自白且於一定期間內賠償調和解全額的人，始有獲得法院裁量減免刑責寬典之可能。」

朝野分別提出修法草案加上政院版有多達21個版本，積極嚇阻詐騙；至於網路詐騙部分，數發部表示，刊登最多詐騙廣告的網路平台有超過90%是臉書母公司Meta。內政部報告指出，Meta涉詐訊息多達14萬則，已函請數發部開罰1850萬。有立委關切，詐團透過網紅包裝假推薦、真詐騙的灰色廣告，是否有對策因應？

民進黨立委黃捷指出，「廣告費不是給平台，可是給這些網紅，他一樣可以刊登。然後刊登完其實因為這些平台，他們的紅利就是來自於使用者的數據流量，可是現在他們換一種方式去規避你們的廣告揭露。」

數位產業署副署長黃雅萍回應，「針對於不實的訊息，也是可以去要求他們來進行下架的。」

黃雅萍說明，「我們要求Meta把我們這樣的一個詐騙的樣態，作為他們自己在做AI演算的時候可以去事先的去做一個巡檢去下架，過去他們大概在這一年下架了件數大概超過430萬則。」

此外，銀行配合防堵詐騙，透過主動偵測凍結可疑帳戶，根據統計，警示帳戶比去（2024）年多增加12000戶，卻引發爭議。有立委接獲許多民眾陳情，指帳戶無端變成警示帳戶，嚴重影響生活。

對此金管會回應，會跟銀行、警政單位溝通，優化程序。