詐欺犯罪防制中心揭牌 劉世芳：精準、專業、專工打詐

「詐欺犯罪防制中心」今天(28日)正式揭牌，內政部長劉世芳表示，這象徵台灣的打詐工作正式邁向專責化、制度化的新階段，詐欺犯罪防制中心未來將秉持「精準、專業、專工」原則全力打詐，一定要讓邪惡的詐騙集團知道邪不勝正。

行政院「打詐國家隊」核心幕僚單位「詐欺犯罪防制中心」成立於2016年，一直屬於任務編組，缺乏穩定人力與法定職掌，難以負荷迅速增加的工作量。考試院在今年9月審議通過「詐欺犯罪防制中心法制化作業」，行政院隨即在10月14日核定，並於11月7日修正發布且生效實施；也就是說，自此之後，「詐欺犯罪防制中心」不再是任務編組，而是正式單位。

内政部警政署刑事警察局今天舉行「詐欺犯罪防制中心法制化啟航典禮」，宣告我國打詐工作正式邁向專責化、制度化的新階段。內政部長劉世芳說：『(原音)這個另外一個階段揭示了幾項重要的任務，第一個，我們要非常精準、專業、專工，所以，在這樣子的打詐中心裡面，未來的編制大概有136人，而且我們會從原來的北投移到比較靠近市區的地方，讓我們專精的打詐團隊更能夠精準結合各部會處理有關打詐的專案。』

內政部警政署刑事警察局28日舉行「詐欺犯罪防制中心法制化啟航典禮」。(陳念宜 攝)

劉世芳致詞時則表示，她知道有人說「台灣目前最大的治安問題就是詐騙」，政府對此非常重視，不敢懈怠，她特別感謝立法院去年三讀通過《詐防條例》， 強化跨部會協作機制，把內政部、法務部、數發部、通傳會(NCC)、金管會等各機關串連起來，形成一個堅強的政府團隊。

她指出，在各機關通力合作之下，這1年來，打詐財損金額已下降約50%，案件數也下降24%， 但是政府不因此自滿，在詐欺犯罪防制中心法制化之後，刑事局將會更有力量承擔國家任務，她期許中央部會及基層工作人員齊心協力、全力以赴，一定要讓邪惡的詐騙集團知道邪不勝正。

總統府秘書長潘孟安致詞時也表示，詐欺犯罪防制中心法制化不只是打詐工作的里程碑，更承載了總統與全國人民的共同期待。他指出，打詐工作有賴跨部會及民間單位通力合作，他期許社群平台、金融及電信業者負起社會責任，各部會公務人員也都要把防制詐欺視為自己理應為國家社會付出的重要業務之一。(編輯：陳文蔚)