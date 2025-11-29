詐欺犯罪防制中心正式法制化啟航 跨部會合作全面升級

【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】內政部警政署刑事警察局「詐欺犯罪防制中心法制化作業」，分別經考試院114年9月25日第14屆第39次會議審議通過、行政院10月14日核定，11月7日修正發布並生效實施，今（28）日舉行「詐欺犯罪防制中心法制化啟航典禮」，宣告我國防制詐欺工作正式邁向專責化、制度化的新階段。典禮由內政部劉部長主持，總統府潘秘書長、行政院林政務委員及多個部會首長皆親自出席，展現政府從中央到地方、跨部門到民間企業共同強化防詐量能的決心。

詐欺犯罪防制中心法制化啟航 跨部會合作、公私協力再升級。(圖／記者薛秀蓮 翻攝)

行政院於111年推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，112年再提升為1.5版，整合內政部、國家通訊傳播委員會、金融監督管理委員會及法務部，並結合地方政府共同成立「打詐國家隊」，從「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四大面向推動各項措施，逐步強化從源頭阻詐到後端查緝的完整防詐鍊。113年7月，行政院公布「打詐新四法」，包括制定我國第一部打詐專法《詐欺犯罪危害防制條例》，並配套修正其他相關法律，建構更完整的防詐法制架構。同年11月，行政院再推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」，新增「防詐」面向，強調數位平臺治理、AI防詐治理、跨境合作與被害保護，確立114至115年國家防詐工作的整體方向。

自去（113）年8月公布「165打詐儀錶板」以來，各項策略逐漸展現成效。114年10月受理1萬3,673件，較去年8月受理2萬1,244件，減少7,571件，減少36%；今年10月財損60億餘元，較去年8月財損138億餘元，減少78億餘元，減少56%。其中假投資詐騙減幅最大，案件與財損雙雙下降逾七成，顯示前端攔阻及後端查緝等措施已開始有效壓制詐欺犯罪。

詐欺犯罪防制中心多年來擔任行政院「打詐國家隊」之核心幕僚，負責政策協調、情資研判、統計分析、涉詐金流通報及涉詐平臺通報等關鍵任務，工作量因各項重大計畫推進而倍增。然而，中心仍屬任務編組，缺乏穩定人力與法定職掌，難以支撐迅速擴張的偵防需求。為因應詐欺犯罪態樣快速變化，本次法制化自根本強化詐防中心的組織配置與專責定位，使其具備更完善的制度基礎與專業能量。

詐欺犯罪防制中心、法制化啟航典禮。(圖／記者薛秀蓮 翻攝)

法制化後的詐防中心具有以下重大意義：

第一，強化整體政府能量。各部會過去累積的協作基礎，透過法制化得以更明確整合，使政府在面對詐欺趨勢時，能以更一致、更敏捷的方式行動。

第二，提升面對新興威脅的防詐治理能力。科技進步讓詐欺手法快速演化。中心以更完整的架構整合情資、研判趨勢、深化偵查，使國家具備足夠韌性與前瞻性來應對未來挑戰。

第三，深化國家對人民的安全承諾。打擊詐欺攸關民眾生活品質、金融信任與社會秩序。中心的法制化象徵國家以制度化方式，長期、持續地守護人民的財產安全。

刑事警察局表示，「詐欺犯罪防制中心」將持續深化跨部會協作，並強化電信、金融與網路平臺治理機制。同時，與金融機構、電信業者、企業產業及民間團體緊密協作，形塑更快速、更精準、更具韌性的防詐生態系，使防詐治理真正落實於每一位國民的日常生活。

刑事警察局強調，「詐欺犯罪防制中心」將持續強化情資整合、風險研判與政策協調等幕僚職能，並與各部會及業者共同提升「識詐、堵詐、阻詐、懲詐、防詐」各項能力，打造更安全、可信的社會環境，讓民眾切實感受到政府在防制詐欺上的努力與成效。

