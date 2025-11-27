詐欺犯罪防制中心法制化啟航 提高政府防詐效能

記者郭曉蓓／臺北報導

警政署刑事警察局今（28）日召開「詐欺犯罪防制中心法制化啟航典禮」記者會，宣布詐欺犯罪防制中心從任務編組，升級為法制化的常設單位。內政部長劉世芳表示，這象徵臺灣的打詐工作正式邁向專責化、制度化的新階段，未來將專責打擊詐騙，並擴大組織編制，新設詐欺偵查隊，增加警力至136人；中心將可偵辦跨境及重大詐騙案，提高政府防詐效能。

典禮活動由劉世芳主持，包括總統府祕書長潘孟安、警政署長張榮興、刑事局長周幼偉及多個部會首長均出席揭牌，展現政府從中央到地方、跨部門到民間企業共同強化防詐量能的決心。

廣告 廣告

行政院「打詐國家隊」核心幕僚單位「詐欺犯罪防制中心」成立於2016年，負責政策協調、情資研判、統計分析、涉詐金流通報及涉詐平臺通報等關鍵任務，但一直屬於任務編組，缺乏穩定人力與法定職掌，難以支撐迅速擴張的偵防需求。考試院在今年9月審議通過「詐欺犯罪防制中心法制化作業」，行政院隨即在10月14日核定，並於11月7日修正發布且生效實施，此次法制化自根本強化詐防中心的組織，以因應詐欺犯罪態樣快速變化。

劉世芳致詞時表示，外界認為臺灣目前最大的治安問題是來自於詐騙，中央非常注重打詐，如財損數、案件數等數據持續下降就可看出成效。詐防中心啟航未來重要任務就是更精準更專攻，除人員編制達136人，將以結合各部會資訊進行打詐。法制化之後，她期待中心能扮演3個重要的角色，包括是全國詐騙案的「情資雷達」、是金融與電信端的「煞車系統」、是防詐政策的「戰情室」。她也特別感謝在165及基層員警處理的辛勞，政府已透過修正詐欺犯罪危害防制條例加重刑期，讓第一線員警在法制面支援下，更精進處理打詐。

刑事局說明，法制化後的詐防中心具有幾項重大意義，第一，強化整體政府能量，各部會過去累積的協作基礎，透過法制化得以更明確整合，使政府在面對詐欺趨勢時，能以更一致、更敏捷的方式行動。第二，提升面對新興威脅的防詐治理能力，由於科技進步讓詐欺手法快速演化，詐防中心以更完整的架構整合情資、研判趨勢、深化偵查，使國家具備足夠韌性與前瞻性來應對未來挑戰。第三，深化國家對人民的安全承諾，因打擊詐欺攸關民眾生活品質、金融信任與社會秩序，中心的法制化象徵國家以制度化方式，長期、持續地守護人民的財產安全。

刑事局表示，「詐欺犯罪防制中心」將持續深化跨部會協作，並強化電信、金融與網路平臺治理機制。同時，與金融機構、電信業者、企業產業及民間團體緊密協作，形塑更快速、更精準、更具韌性的防詐生態系，使防詐治理真正落實於每一位國民的日常生活。

刑事局強調，「詐欺犯罪防制中心」將持續強化情資整合、風險研判與政策協調等幕僚職能，並與各部會及業者共同提升「識詐、堵詐、阻詐、懲詐、防詐」各項能力，打造更安全、可信的社會環境，讓民眾切實感受到政府在防制詐欺上的努力與成效。

內政部警政署刑事警察局今日舉行「詐欺犯罪防制中心法制化啟航典禮」。（刑事警察局提供）

內政部警政署刑事警察局今日舉行「詐欺犯罪防制中心法制化啟航典禮」。（刑事警察局提供）