「詐欺犯罪防制中心」法制化 公私協力再升級全面打詐

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

刑事局今（28）日上午舉行「詐欺犯罪防制中心」（詐犯防中心）法制化典禮，宣告我國防制詐欺工作正式邁向專責化、制度化的新階段，內政部長劉世芳也親自主持，劉世芳表示，行政院於2022年推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，隔年再提升為1.5版，整合內政部、國家通訊傳播委員會、金融監督管理委員會及法務部，並結合地方政府成立「打詐國家隊」，從「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大面向推動各項措施，逐步強化從源頭阻詐到後端查緝的完整防詐鍊。

2024年7月，行政院公布「打詐新四法」，包括制定我國第一部打詐專法《詐欺犯罪危害防制條例》，並配套修正其他相關法律，建構更完整的防詐法制架構。同年11月，行政院再推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」，新增「防詐」面向，強調數位平臺治理、AI防詐治理、跨境合作與被害保護，確立國家防詐工作的整體方向。

刑事局指出，自去年8月公布「165打詐儀錶板」以來，各項策略逐漸展現成效，今年10月受理1萬3673件，較去年8月受理2萬1244件，減少7571件；今年10月財損60億餘元，較去年8月財損138億餘元，減少78億餘元。其中也以假投資詐騙減幅最大，案件與財損雙雙下降逾7成，顯示前端攔阻及後端查緝等措施已開始有效壓制詐欺犯罪。

而詐犯防中心多年來擔任行政院「打詐國家隊」核心幕僚，負責政策協調、情資研判、統計分析、涉詐金流通報及涉詐平臺通報等關鍵任務，工作量因各項重大計畫推進而倍增。

然而，詐犯防中心仍屬任務編組，缺乏穩定人力與法定職掌，難以支撐迅速擴張的偵防需求。為因應詐欺犯罪態樣快速變化，本次法制化自根本強化詐犯防中心的組織配置與專責定位，使其具備更完善的制度基礎與專業能量。

刑事局表示，詐犯防中心法制化後將具有幾項重大意義，首先是能強化整體政府能量，各部會過去累積的協作基礎，透過法制化得以更明確整合，使政府在面對詐欺趨勢時，能以更一致、更敏捷的方式行動。

其次是能提升面對新興威脅的防詐治理能力。科技進步讓詐欺手法快速演化，詐犯防中心以更完整的架構整合情資、研判趨勢、深化偵查，使國家具備足夠韌性與前瞻性來應對未來挑戰。

最後則是能深化國家對人民的安全承諾。打擊詐欺攸關民眾生活品質、金融信任與社會秩序，詐犯防中心的法制化象徵國家以制度化方式，長期、持續地守護人民的財產安全。

刑事局表示，詐犯防中心將持續深化跨部會協作，並強化電信、金融與網路平臺治理機制。同時，與金融機構、電信業者、企業產業及民間團體緊密協作，形塑更快速、更精準、更具韌性的防詐生態系，使防詐治理真正落實於每一位國民的日常生活。

