詐欺車手面交得手逾3000萬元 柬埔寨返台又涉運毒海洛因

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台北市大安警分局瑞安街派出所，日前偵辦一起假投資詐欺案，詐欺金額高達新台幣3272萬餘元。大安警分局表示，員警追查出1名48歲廖姓婦人，涉嫌是面交車手。循線鎖定她的行蹤後，今年1月30日她由柬埔寨返台時，當場在桃園機場入境大廳逮人，還查獲她涉嫌運輸第一級毒品海洛因，重約1.415公斤。警方已積極展開偵辦並向上溯源中。

警方調查，去年11月間，1名被害人誤信網路假投資廣告，前後與詐欺車手面交了19次，交出了高達3272萬餘元現金。警方獲報後調閱監視器畫面，鎖定廖姓婦人涉案重大，也而清查出婦人身分。1月30日掌握到廖嫌，準備自桃園機場入境，立刻趕赴現場將她拘提到案。而且在她託運行李內，查獲以鋁箔包裝偽裝成洗衣粉的毒品海洛因1包，重約1.415公斤。

警方表示，初步了解，廖嫌得手後隨即出境到柬埔寨，與詐團上游成員碰面，而且受託藏毒闖關。另外也查扣了手機、印章及現金等物，全案訊後依違反毒品危害防制條例、詐欺及洗錢防制法等罪嫌，移送台北地方檢察署偵辦並建請羈押。

大安警分局呼籲，標榜穩賺不賠的投資多為詐騙，切勿輕信網路陌生人指示提領、面交或代為攜帶物品出入境。若發現疑似詐騙或毒品情資，請立即撥打165反詐騙專線或110報案電話，共同守護社會安全。

照片來源：台北市警方提供

