中部中心／綜合報導

台中市深夜街頭，出現警匪追逐戰！員警騎車巡邏，攔查一台未依號誌燈轉彎的轎車，沒想到，後座乘客，突然說自己要上廁所，接著拔腿狂奔，儘管他脫掉拖鞋試圖加速，還是跑不過身揹10公斤裝備的員警，跑不到300公尺，就被壓制，一查發現，他是詐欺通緝犯。

左轉燈號誌沒亮，白色轎車就急著轉彎，遭員警攔停，查都查了，當然全車，都要檢查一遍，但是後座乘客，怎麼樣就是不報出身分資料，丟下一句"想上廁所"，拿起手機，轉頭就跑＞乖乖核對身分就沒事，拔腿就跑，明顯有鬼，還把拖鞋脫掉，試圖加速，速度變快，體力卻沒跟上，男子氣喘吁吁的坐在地上，完全跑不動了。

廣告 廣告





詐欺通緝犯攔檢時「尿遁」 拔腿落跑被警壓制逮捕

詐欺通緝犯攔檢時＂尿遁＂ 拔腿落跑被警壓制逮捕（圖／翻攝畫面）

經過調查，這名想尿遁的22歲陳姓男子，是今年9月被發布的詐欺通緝犯，把鞋脫掉，還是跑不過，全副武裝，身揹10公斤裝備的員警，跑不到300公尺，就被逮捕。

詐欺通緝犯攔檢時「尿遁」 拔腿落跑被警壓制逮捕

男子拒檢"脫鞋"落跑! 跑300公尺遭身揹10公斤裝備員警壓制（圖／民視新聞）

通緝犯，試圖尿遁，跑給警察追，但還是逃不過訓練有素的員警，躲了2個月，還是得乖乖面對法律制裁。

原文出處：詐欺通緝犯攔檢時「尿遁」 拔腿落跑被警壓制逮捕

更多民視新聞報導

通緝犯疑毒駕拒檢逃逸 「車卡鐵道」棄車落跑仍遭逮

基隆1毒品嫌犯「駕車衝鐵軌」火車中斷！上班族、學生全遲到

通緝犯疑毒駕拒檢逃逸 「車卡鐵道」棄車落跑仍遭逮

