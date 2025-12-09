詐欺通緝犯攜毒逛廟會 鷹眼警秒認出壓制引圍觀

〔記者陳彥廷／屏東報導〕詐欺通緝犯許姓男子12月7日晚間參與新園鄉1間宮廟的廟會遶境，囂張行徑被眼尖的警方發現，隨即衝上壓制，警方突然的大動作也引來民眾圍觀。

警方表示，當晚執行勤務時，發現居住屏東的18歲詐欺通緝犯許姓男子，警方見狀立刻前往抓捕，但許嫌不從，逮捕過程中不斷反抗，警方因此採壓制上銬。

由於廟會人潮眾多，壓制過程也引來民眾圍觀，警方隨後還在許嫌口袋查獲毒品，全案依法移送屏東地檢署歸案及偵辦。

