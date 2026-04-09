詐欺通緝犯遇酒測心虛赤腳逃 狂奔百米仍被逮

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化警分局昨天(8日)晚間在彰化市金馬路執行酒駕路檢勤務時，發現1輛小貨車在路檢點前停靠路邊，員警上前盤查時，駕駛小貨車的男子突然棄車光著腳丫子逃跑，員警見狀狂追，警匪雙方在大馬路上奔跑，男子衝刺近百米後氣喘吁吁，當場束手就擒；警方查出男子身揹詐欺與廢棄物清理法通緝，疑因遇警路檢心慌而逃跑。

警方指出，男子被台中地檢署發佈廢棄物清理法通緝，以及橋頭地檢署發佈詐欺通緝，昨晚10點多開小貨車行經彰化市金馬路3段時，發現前方彰化警分局正在執行酒駕路檢勤務，男子疑因心虛把貨車停在路邊，可疑舉動卻引來員警注意，員警上前盤查時，本來穿著拖鞋的男子突然衝下車，脫了鞋後打赤腳逃跑，員警見狀當場自後方追逐。

廣告 廣告

警匪雙方在大街上狂追，期間男子在穿越大馬路時還險些與車輛發生碰撞；最終雙方在追逐近百米後，身形壯碩的男子氣喘吁吁，當場被員警追上束手就擒。

【看原文連結】

更多自由時報報導

又是毒駕？高雄男連刷3車釀1傷肇事逃逸 快篩驗出疑使用喪屍煙彈

高雄小貨車司機酒駕失控 連撞5車翻覆受傷

澳男險被毒殺！一家來台作證補助不到10萬 全案最快6月宣判

用命救人還被罵！ 「跑山獸」遭批 部落好友不忍發聲萬人挺

