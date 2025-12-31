詐表姐離婚訴訟費204萬再開芭樂票坑廠商 彰惡女聯手前夫吸血下場曝

記者潘靚緯／彰化報導

郭姓女子聯合劉姓前夫，向急著打離婚官司的表姐詐取204萬。（圖／翻攝Google Map）

彰化一名郭姓女子與劉姓前夫，聯手欺騙急著打離婚官司的表姐，謊稱劉姓前夫是律師，以支付訴訟費名義逼迫表姐貸款、詐取204萬元。郭女孩還開立空頭支票，向廠商購買110萬元的電腦設備，事後卻跳票。法院審理，兩人對於犯罪所得的用途說法不一，但均坦承犯行，依共同詐欺取財等罪，分別判處1年至1年1月刑期，全案仍可上訴。

判決書指出，郭女與劉男原本是夫妻，111年間得知表姐因離婚訴訟心急如焚，急需法律協助，竟趁人之危，向她謊稱劉男是律師，可以委託處理官司，但需要訴訟費用。

為離婚官司擔心到焦頭爛額的表姐，在無處求助的狀況下，信以為真，先後匯款10萬元至表妹的帳戶，仗著已得表姐信任，劉、郭兩人變本加厲，誆稱「法院在離婚訴訟中會審酌雙方經濟狀況」，慫恿她辦理貸款，加總共204萬全數落入郭女與劉男口袋，花用殆盡，導致表姐不僅承受婚姻破裂的痛苦，還遭信任的親人背叛而背上債務，處境雪上加霜。

兩人不只聯手詐騙親戚，郭女在擔任某公司負責人期間，明知公司無力支付貨款，仍於111年11月間，透過臉書向一家工程公司開支票購買110萬元電腦設備，直到芭樂票跳票，廠商才知道受騙上當。

案件經彰化地檢署提起公訴，法院審理時，劉與郭均坦承犯行，但對於詐騙表姐所得的204萬元去向，兩人說法兜不攏。劉男指稱錢用來共同購買垃圾車及支付家庭開支。郭女卻稱款項全部由劉男支配，用來買車、支付其他案件和解金以及劈腿「另一個家庭」的生活費。

法官審酌，兩人正值青壯年，卻不以正途獲取所需，利用詐術侵害他人財產，其中劉男無律師證書卻假冒律師，不僅損害委託人權益，也破壞律師制度公信力與司法秩序。考量兩人犯罪動機、手段、危害，及坦承犯行的態度，並衡酌各自家庭經濟狀況，判處劉男1年1月徒刑，郭女則因兩罪合併，處有期徒刑1年，並沒收不法所得。

