詐被害人刷卡換現金投入假投資 中檢起訴兩人 扣押逾1.7億元
黃姓男子涉與詐團勾結，供被害人刷卡投資餐券換現金，使被害人取得現金後，又投入假投資平台，致陷入循環卡債。台灣台中地方檢察署偵辦後，依詐欺等罪，起訴黃男與共犯等兩人，並扣押不法所得逾1.7億元。
台中地檢署今天（22日）發布新聞稿表示，檢方偵辦「博行睿致」、「毅德」、「科圖」、「Bitcome」等假投資平台案件時發現，詐騙集團除誘騙被害人投入資金外，還與「刷卡換現金」業者勾結，發展出剝削被害人資金「一條龍」洗錢模式。
檢方立即指揮保安警察第四總隊、刑事警察局中部打擊犯罪中心，以及台中市警察局第二分局、第五分局與新北市警察局刑事警察大隊及台北市警察局信義分局等單位，成立專案小組深入追查。
專案小組於民國114年4月9日發動第一波搜索行動，先查獲共犯白姓女子，並扣得手機等物，經檢察官複訊後諭知以新台幣5萬元交保。
警方於同年9月24日發動第二波搜索，查獲主嫌黃男，並扣得現金462萬1000元、日幣73萬元、手機、知名餐廳餐券、及連鎖超商禮券共2900餘張（市值約70餘萬元）、存摺、金融卡等物，並向法院聲請羈押禁見黃男獲准。
檢方查出，被害人因誤信詐騙集團推薦的假投資平台，出現資金短絀、陷於急迫情狀時，由白女引介向黃男經營的公司「刷卡換現金」，使被害人透過第三方支付刷卡交易，假借購買餐券、旅遊券等商品投資名義，實際將被害人信用卡額度轉為現金。
黃男從交易中抽取高額手續費後，再將餘款匯入被害人帳戶，被害人取得現金再投入詐騙集團所推薦的假投資平台，致50名被害人陷入循環卡債，累積刷卡金額逾2000萬元。
全案經檢方偵辦後，20日依涉嫌違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法詐欺取財等罪嫌，將黃男等兩人起訴。
檢方表示，本案除已查扣黃男不法所得現金、外幣及餐券外，另就金融帳戶及詐騙集團使用的電子錢包，向台中地院聲請扣押裁定獲准，保全現金共計1657萬餘元及泰達幣525萬顆（約新台幣1.6億餘元），成功阻斷不法所得逾1.7億元外流。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
勇消詹能傑殉職！火調人員重回現場勘驗 初判客廳對講機短路釀災
基隆市樂利三街「台北生活家」社區一處二樓住戶發生火警，造成消防分隊小隊長詹能傑（41歲）和羅姓女住戶（33歲）身亡，另有4位民眾嗆傷。基隆市消防局火調今早前往火場勘驗，初步判定客廳的對講機短路起火，引燃屋內堆滿的雜物，火勢持續悶燒，造成救援困難才釀成悲劇。三立新聞網 setn.com ・ 50 分鐘前 ・ 發表留言
無照帶班20年！連鎖幼兒園師「4天踢踹童50次」：不能告訴媽媽
新北市某幼兒園爆出不當對待事件，曾姓教師無教保資格帶班20年，甚至4天內對幼幼班孩子拉扯、踢踹、敲打超過50次。該幼兒園集團在新北、桃園擁多間幼兒園，學生均上百人，自109年至114年幾乎每年因違法進用無資格人員與照顧不當受罰，卻未改善，仍能承接非營利或準公共幼兒園補助及設立新園。三立新聞網 setn.com ・ 49 分鐘前 ・ 發表留言
余祥銓愛妻柔柔痛失至親！祖孫溫馨互動曝 淚別「世界最棒阿嬤」
余祥銓愛妻柔柔經常透過社群平台分享生活點滴，今（22）日清晨卻一改往日歡樂氛圍，沉痛宣布奶奶離世噩耗。她坦言深知生老病死是人生必經之路，但還是相當不捨，心碎告白：「我的阿嬤，妳是世界最棒的阿嬤，我愛你。」三立新聞網 setn.com ・ 49 分鐘前 ・ 發表留言
最後身影曝光！基隆勇消捨面罩殉職 他揭雜物困死了英雄
最後身影曝光！基隆勇消捨面罩殉職 他揭雜物困死了英雄EBC東森新聞 ・ 47 分鐘前 ・ 1
警政署公布新一波高階警異動 68人名單出爐
警政署公布新一波高階警異動 68人名單出爐EBC東森新聞 ・ 54 分鐘前 ・ 發表留言
「裡面堆滿衣服要小心！」詹能傑三度進入火場不幸殉職 叮嚀成最後身影
即時中心／連國程、許雯絜報導基隆市「台北生活家」社區昨（21）日深夜大火造成2死4傷，不幸殉職的消防局仁愛分隊小隊長詹能傑三度進入火場搶救受困民眾，他在過程中還提醒同仁，屋內「床很高，裡面四處都是衣服，要小心一點，你只要不小心碰到就會山崩了」，沒想到這些叮嚀竟成為他最後的遺言。民視 ・ 15 分鐘前 ・ 發表留言
台中醫療暴力！醉男大鬧急診室 護理師挨重拳打飛釀腦震盪
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導台中市澄清醫院中港院區昨（21）日清晨驚傳醫療暴力事件！據了解，一名體重108公斤、年約30歲男子酒醉自殘，並在家屬陪同下送往急診室，但男子疑似不滿醫師診斷，竟作勢要打人，其中一名資深男護理師有意安撫對方情緒，但慘遭對方揮重拳直接倒臥病床，造成護理師出現腦震盪等狀況；目前還正住院觀察，涉案男子也被逮捕。對此，醫院今（22）日嚴厲譴責，並將協助護理師對施暴患者提出告訴。民視 ・ 21 分鐘前 ・ 發表留言
昔腦瘤動開顱手術搶命！29歲女模「血管惡性肉瘤」病逝 弟悲痛證實
辣模柯柯（Chloe）擁有當下最夯的厭世臉，以及火辣又性感的姣好身材，她2022年自爆頭腦長了長達10公分的巨型腫瘤，在醫生建議下進行開顱手術，2025年初又發現罹患罕見癌症「血管惡性肉瘤」，去年底做了28次化療，如今弟弟22日發限動悲痛證實姊姊已不敵病魔離世。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 51 分鐘前 ・ 發表留言
黃國昌諷刺卓榮泰下戰帖後「龜縮」 綠黨團：跳樑小丑
[Newtalk新聞] 今年度中央政府總預算持續卡關，行政院長卓榮泰昨公開下戰帖，表明願與在野黨直接辯論，民眾黨主席黃國昌呼應喊「好膽麥走」，國民黨團也放話來舉行三場電視辯論，但行政院發言人李慧芝卻說，國會就是最大、最好的公開平台，呼籲儘速將總預算付委審查。遭藍白兩黨批評「龜縮」。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（22日）則抨擊， 藍白不要只想著要透過其它媒體做這些花拳繡腿的作秀， 面對卓榮泰喊話辯論，行政院卻澄清是在立法院做預算審查。黃國昌開嗆：「堂堂一個行政院長，說要辯論卻馬上龜縮回去，怎麼會怯弱成這樣？賴清德總統所任命的行政院長，這樣沒有勇氣、沒有擔當，是不是應該考慮親自上陣？」 鍾佳濱則回擊，在野黨立委真的是薪水小偷、不幹正事，本來，政策辯論就是在國會舉行，國會有這麼充沛的資訊與完善的媒體報導，難道還要另外跟電視台租頻道、租時段嗎？立法院延會一個多月要燒掉人民多少納稅錢，最大的政策辯論平台不使用，還說要到外面去談，放著自己該做的事不做，去找人家單挑，尤其是最喜歡「釘辜支」的黃國昌。 鍾佳濱表示，民進黨團在這裡呼籲，藍白不要只想著要透過其它媒體做這些花拳繡腿的作秀，他們希望回歸落實新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 1
卓榮泰、黃國昌將為總預算案展開「世紀大辯論」？行政院回應了
即時中心／高睿鴻報導因國會在野黨持續杯葛，今（2026）年度中央政府總預算案不斷被擋，連同國防特別預算條例，前後慘遭8度封殺；為此，行政院長卓榮泰今（21）日親上火線，直接要求跟國會進行對話、要求辯論，讓人民做公決；「而不是由立法院來挑三揀四，阻礙國家的進步」，他說。而稍早，民眾黨主席黃國昌也嗆聲「好膽麥走」，接受卓的辯論邀請。而行政院後續再回覆，卓院長很期待能在國會殿堂與黃委員進行辯論。民視 ・ 19 小時前 ・ 1
高雄彩繪輕軌列車啟動 行銷台日雙向遊程
（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）高雄捷運公司攜手台灣虎航與日本岡山縣行銷台日旅遊，今天宣布推出彩繪輕軌列車，串聯高雄與岡山兩地旅遊資源與交通動線，提升旅客對兩地觀光的辨識度。中央社 ・ 52 分鐘前 ・ 發表留言
柯林頓夫婦拒談艾普斯坦 眾院小組推進藐視國會程序
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國聯邦眾議院一個由共和黨領導的小組今天投票通過，將對比爾與希拉蕊．柯林頓啟動「藐視國會」程序，原因是兩人拒絕就已故性犯罪富豪艾普斯坦案的調查出庭作證。中央社 ・ 58 分鐘前 ・ 發表留言
基隆勇消殉職 卓榮泰命內政部迅速了解狀況
[NOWnews今日新聞]基隆樂利三街民宅昨日發生火災，勇消詹能傑在過程中3度衝入火場救人，在尋獲住戶之際更將空氣呼吸器面罩脫下給對方戴上，英勇葬身火場。對此行政院長卓榮泰今（22）日於院會表示，遺憾...今日新聞NOWNEWS ・ 53 分鐘前 ・ 1
嘉縣綠鬣蜥防治課程須交千元保證金 移除逾3隻退還
（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）嘉義縣府2月7日於嘉義大學舉辦「115年度嘉義縣綠鬣蜥防治宣導工作坊」招募移除員，開訓前酌收保證金新台幣1000元，移除3隻以上綠鬣蜥後退還，無法參與移除民眾勿報名。中央社 ・ 51 分鐘前 ・ 發表留言
2026最旺火馬年！命理師示警「1族群恐猝死、這人政治表現佳」
邁入2026年丙午馬年，國運與自身運勢都受到關注。命理師廖美然解析，今年的卦象是易經13卦「天火同人」，上為「乾」講君王、天道規律、領導人及老闆等；下為「離」講文明、科技、心靈層次的覺醒。因此，領導人要能和人民同心共情、通達民意才能夠立於不敗之地；若帶有獨裁主義、皇帝思維可能就被人民推翻。三立新聞網 setn.com ・ 55 分鐘前 ・ 發表留言
啃老兒37刀砍死父母 廢死聯盟新貼文遭灌爆
廖嫌父母平時賣蔥油餅維生，而廖嫌長期無業，僅拿雙親的零用錢過活，但他不滿每月5000元太少，又認為父母沒按時給零用錢，因此17日晚間拿出開山刀向75歲母親討錢；67歲父親返家後見狀，雙方爆發激烈口角，廖嫌隨後竟朝雙親瘋狂揮砍37刀，兩人不幸慘死。廖嫌逃亡45小時後落網...CTWANT ・ 52 分鐘前 ・ 發表留言
2025就是棒秋季台灣大賽，1月24、25日新生公園熱血開戰！
由台灣社區棒球聯盟主辦的「2025就是棒秋季台灣大賽」，將於1月24、25日在新生公園熱血開戰！本屆賽事競爭空前激烈，共計 188 支來自台北、桃園、台中的社區球隊參與聯賽，歷經五個月例行賽的洗禮後，將由各層級脫穎而出的佼佼者們一同來揭開台灣大賽的序幕，站上新生公園的舞台，為自己以及球隊拿下最終的榮耀！TSNA ・ 4 小時前 ・ 發表留言
防一氧化碳中毒 彰縣推熱水器更換最高補助1.2萬元
彰化縣消防局為防範民眾使用熱水器一氧化碳中毒，編列預算供民眾申請補助，去年全縣共104戶（含8低收入戶）申請，補助總金額38萬4000元，有鑑於申請相當踴躍，彰化縣消防局決定繼續辦理，從今年1月1日起，凡經評估有燃氣熱水器遷移或更換需求者，低收入戶最高可補助1萬2千元，一般戶（含中低收入戶）亦可獲最自由時報 ・ 51 分鐘前 ・ 發表留言
川普達沃斯演說！重申只有美國能保護格陵蘭
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）21日在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）發表特別演說，除了大力吹噓自己在美國的政績之外，川普也談到了眾所矚目的格陵蘭問題，川普說需要掌控...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 4
才涉詐騙又挨告洗錢！薛楷莉「召喚老母出庭」掏借據 檢酸：假的就別拿了
前主播薛楷莉涉嫌詐騙邱姓前男友420萬元遭起訴，台北地檢署追查發現，薛楷莉案發後曾匯款近500萬元到女兒帳戶，與邱男受騙時提領金額大致相符，於是依洗錢罪嫌追加起訴。但她今（1/21）日突然帶著老母親一同出庭，辯稱這筆錢是母親的「借款」，開庭到一半還呼喚母親掏出借據。檢察官大酸，「假的東西就不用拿出來了」，免得多一條罪名，卻遭薛楷莉怒嗆「注意言行」。太報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言