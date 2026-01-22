詐被害人刷卡換現金投入假投資 中檢起訴兩人 扣押逾1.7億元

黃姓男子涉與詐團勾結，供被害人刷卡投資餐券換現金，使被害人取得現金後，又投入假投資平台，致陷入循環卡債。台灣台中地方檢察署偵辦後，依詐欺等罪，起訴黃男與共犯等兩人，並扣押不法所得逾1.7億元。

男子涉與詐團勾結詐被害人刷卡換現金投入假投資，台中地檢署起訴兩人、扣押逾1.7億元。（中央社資料照）

台中地檢署今天（22日）發布新聞稿表示，檢方偵辦「博行睿致」、「毅德」、「科圖」、「Bitcome」等假投資平台案件時發現，詐騙集團除誘騙被害人投入資金外，還與「刷卡換現金」業者勾結，發展出剝削被害人資金「一條龍」洗錢模式。

檢方立即指揮保安警察第四總隊、刑事警察局中部打擊犯罪中心，以及台中市警察局第二分局、第五分局與新北市警察局刑事警察大隊及台北市警察局信義分局等單位，成立專案小組深入追查。

專案小組於民國114年4月9日發動第一波搜索行動，先查獲共犯白姓女子，並扣得手機等物，經檢察官複訊後諭知以新台幣5萬元交保。

警方於同年9月24日發動第二波搜索，查獲主嫌黃男，並扣得現金462萬1000元、日幣73萬元、手機、知名餐廳餐券、及連鎖超商禮券共2900餘張（市值約70餘萬元）、存摺、金融卡等物，並向法院聲請羈押禁見黃男獲准。

檢方查出，被害人因誤信詐騙集團推薦的假投資平台，出現資金短絀、陷於急迫情狀時，由白女引介向黃男經營的公司「刷卡換現金」，使被害人透過第三方支付刷卡交易，假借購買餐券、旅遊券等商品投資名義，實際將被害人信用卡額度轉為現金。

黃男從交易中抽取高額手續費後，再將餘款匯入被害人帳戶，被害人取得現金再投入詐騙集團所推薦的假投資平台，致50名被害人陷入循環卡債，累積刷卡金額逾2000萬元。

全案經檢方偵辦後，20日依涉嫌違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法詐欺取財等罪嫌，將黃男等兩人起訴。

檢方表示，本案除已查扣黃男不法所得現金、外幣及餐券外，另就金融帳戶及詐騙集團使用的電子錢包，向台中地院聲請扣押裁定獲准，保全現金共計1657萬餘元及泰達幣525萬顆（約新台幣1.6億餘元），成功阻斷不法所得逾1.7億元外流。

（責任主編：莊儱宇）