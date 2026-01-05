詐財千萬命理師夫妻被逮妻助夫棄保潛逃遭起訴求刑八年

警方逮捕資助丈夫逃亡的黃女。（宜蘭警方提供）

記者張正量／宜蘭報導

宜蘭縣一對劉姓男子與黃姓妻子，涉嫌假借「黃天祿命理中心」粉專名義，對外宣稱可施作斬桃花、鎖心術、和合術等法事，誆稱能挽回感情、改變運勢，向感情受挫的男女詐財。檢警查出，多名被害人遍布全台，單一個案遭詐金額最高近一千四百萬元。案件曝光後，劉男在交保後竟棄保潛逃出境。

檢警調查，三十六歲劉男與三十八歲黃姓妻子自四年前開始透過網路投放廣告吸引被害人，要求提供生辰八字並支付高額費用。劉男實際上從未露面作法，僅以社群軟體聯繫，被害人卻深信不疑。檢察官去年三月指揮警方拘提兩人到案，查扣符咒、草人及法事價目表，所謂改運作法全屬詐騙，已知至少九人受害。

案發後，夫妻都以三萬交保，卻在不久後由太太黃女提供帳戶協助收受、提領詐騙款項，金流金額高達一千五百七十六萬元，並在劉男潛逃後持續提供資金協助藏匿。

宜蘭地檢署日前偵結，認定她在丈夫棄保潛逃後仍積極參與犯行，向法院求處合計有期徒刑八年並由法院裁定黃女羈押禁見，並持續追緝潛逃在外的劉男。