詐貸1.6億遭收押 「通姦除罪」推手被提訊見記者嚇得用衣緊裹頭部
曾因偷情被起訴憤而聲請釋憲的周方慰，開公司卻涉嫌侵占公司2850萬元，還簽下三方合約向銀行詐貸1.6億，11月28日遭台北地檢署收押禁見，昨(12/10)日調查局台北市調查處首度借提周方慰，當深夜解送北檢還押時，恰巧遇到一群記者正在等候太子集團案件的被告，周方慰誤以為記者要拍他，連忙用衣服將整個頭部完全包裹，然而這個舉動反而引起記者的好奇，反而鎖定他不斷朝他拍攝。
周方慰為富邦綜合開發公司登記負責人，2015年間公司在嘉義南華大學附近買一棟樓房「集賢樓」，並與南華大學簽定包租契約，事後因為履約問題雙方鬧上法院，最後法院調解成功，南華大學分期給付2850萬元給富邦綜合開發公司。
檢調查出，這筆2850萬元屬於富邦綜合開發公司所有，但周男卻將這筆錢挪為己用拿去購買台北市信義區的房屋。
不僅如此，當富邦綜合開發將集賢樓對外出售時，於2017年先與璽美實業簽訂買賣契約，雙方約定1.12億元進行交易，2020年璽美在未完成交易時，又將集賢樓買給鈞言實業，雙方約定交易價格為2.3億。
檢調發現，當時富邦綜合開發公司與璽美、鈞言簽訂三方合約，利用璽美做為晃子，實際上由富邦綜合開發公司以1.6億元將集賢樓賣給鈞言公司，同時還將買賣契約的價金抬高到2.3億，再由鈞言向銀行貸款1.6億，等於鈞言未出半毛錢就取得集賢樓。
不僅如此，檢調還查出，當新冠肺炎疫情爆發時，鈞言公司還找了合作公司及人頭，以集賢樓為標的，製作不實的金流及買賣契約，向政府聲請3000萬元的抒困貸款。
今年11月27日，檢調發動搜索約談，並將周方慰收押禁見，昨日台北市調查處首度借提到案釐清案情，並在深夜解送台北地檢署，今(12/11)日凌晨還押台北看守所。
說起這個周方慰，可大有來頭，2015年間，已婚的他因為與1名李姓女子通姦被台北地檢署起訴，法院審理期間，台大法律系畢業的周方慰，認為通姦應除罪化聲請釋憲，當時周方慰曾用「律師」身分接受媒體訪問，最後和多名聲請人促成通姦除罪化的釋憲案，周男因而成為推動通姦除罪化的推手。
然而成名的周方慰卻被檢調查出，周方慰並不具有律師資格，卻幫人打官司還收取逾百萬的報酬。不僅如此，他還拿小他30歲前女友的裸照，恐嚇「大家都稱讚你是一線鮑，但一點都不臭這個優點，讓大家知道」，逼簽1000萬本票，去年8月被法院判處應執行1年有期徒刑，得易科罰金36萬元定讞。
可惡的是，當他恐嚇前女友的劣行曝光後，2023年間，竟又拿前女友的裸照前往前女友雙親經營的俱樂部，假藉商談和解，將裸照交給前女友的母親，同時附上1份信函，要求轉交給前女友。前女友再次報警，法院最後依妨害性隱私罪判處8月徒刑。
