詐賣超跑惡富豪1／超高技巧P圖偽造文件騙過國外買家 陳肯特超跑詐騙手法曝光

陳肯特想出售世界僅此一輛的法拉利KC23，與美商談和解。（翻攝法拉利官網）

本刊調查，2年前美國法拉利經銷商BBB聖地牙哥公司透過仲介商WRA21公司，在國際市場上尋覓2輛頂級限量法拉利，由於此類超跑交易向來封閉、不透明，消息流入特定超跑圈層後，陳肯特與旗下陳姓財務長，對外謊稱擁有Ferrari FXX-K Evo「58號車」「47號車」的完全產權，成功說服美國經銷商買家在2023年7月分2次匯出935萬美元（約新台幣3.2億元）至新加坡、香港帳戶。

檢警調查，陳肯特在完全未持有車輛的情況下，策劃這場橫跨台灣、日本、美國的「空手套白狼」騙局，他不僅冒用台灣理律法律事務所楊姓合夥律師名義，以電腦修圖方式偽造法律意見書，甚至越洋假借日本宇賀神國際法律事務所名號，並冒用日本超跑圈知名人士、富豪石川元章的簽名，製作同意書與意見文件，層層包裝「合法產權」假象。

石川元章得知遭冒名後，也向台中地檢署提出偽造文書告訴，相關案件目前另案受理偵辦中，全案在陳肯特遭羈押後，一度在超跑圈掀起不少討論。

陳肯特誆稱有這輛Ferrari FXX-K Evo超跑。（翻攝法拉利官網）

辦案人員透露，陳肯特能夠成功取信完全未謀面的美國買家匯錢，就是利用法拉利車隊知名賽車手的身分，加上自己在車圈的名號，「偽造文書手法相當高明，加上車圈不少人幫他的信用背書，才能成功騙到專業的海外買家。」

資金到位後，陳隨即啟動斷點機制，層層轉回國內並以現金將帳戶結清，意圖金流斷點，由於美國買家因遲遲收不到車輛，才跨海委託律師透過國際管道追討車款，這起詐騙案因此曝光。

擁有賽車手身分的陳肯特（本名陳宗傑）被控誆賣2輛限量法拉利超跑，詐騙美國經銷商得手近3.2億元，去年6月他被羈押後，又被查出他經營線上博弈網站涉洗錢，雖然他多次以高額保證金聲請交保，皆遭法院以「有逃亡之虞」駁回。

陳肯特多次懇求法官讓他以高額保證金交保。

直到台中地方法院日前又開庭審理，陳肯特才首度鬆口，對檢方起訴的詐欺、洗錢、組織犯罪及違反公司法等罪名「全部認罪」，並主動拋出願意賣車與美國受害買家和解，台中地院自此才態度逆轉，日前裁定陳肯特以5,000萬元交保，而交保最吸睛的焦點就是陳肯特準備償還買家損失要販售的2輛頂級法拉利賽道車。

合議庭經過評議後，裁定陳肯特5,000萬元交保，限制住居於台中七期豪宅，並限制出境、出海，須配戴電子腳環、交付全部護照與旅行文件，並定期回報行蹤。雖然陳肯特獲得交保，但他過往高調在超跑圈亮相，打進台中名流圈，再利用線上博奕金流創造奢豪假象的套路，也被一一揭穿。

