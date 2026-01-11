詐賣超跑惡富豪2／撐傘開敞篷車營造「有錢人的浪漫」 他靠富商賽車手人設躋身名流

3年前陳肯特撐傘冒雨開法拉利上路，蔚為奇觀。（翻攝記者爆料網）

檢警查出，在超跑界十分高調的陳肯特，具台灣、馬紹爾群島雙重國籍，在台中超跑圈十分高調，過去經常利用社群媒體營造自己是富商車手的身分，最著名的事件，就是陳刻意在雨天駕駛沒有頂棚的法拉利，還撐著紅傘，被網友直擊貼上社群後，還戲稱這是「有錢人的浪漫」；陳也曾贊助T1季後賽台中太陽隊，並與台中市長盧秀燕合影，當時他現身球場時，還開著法拉利到場，引發球迷跟車迷議論。

陳肯特被控誆賣2輛限量法拉利超跑，詐騙美國經銷商得手近3.2億元，去年6月他被羈押後，又被查出他經營線上博弈網站涉洗錢，雖然他多次以高額保證金聲請交保，皆遭法院以「有逃亡之虞」駁回。

台中地方法院日前又開庭審理，陳肯特主動拋出願意賣車與美國受害買家和解，台中地院自此才態度逆轉，日前裁定陳肯特以5,000萬元交保，而交保最吸睛的焦點就是陳肯特準備償還買家損失要販售的2輛頂級法拉利賽道車。

陳肯特政商關係良好，曾參與台中市府T1季後賽活動。（翻攝台中市政府官網）

陳肯特供稱，2輛頂級法拉利賽道車KC23與SP3分別存放於瑞士、義大利車廠，市值各約1,500萬美元、600萬美元。其中KC23是法拉利專為金字塔頂端客戶推出的One-Off（全球僅一輛）客製化超跑，運用488 GT3 EVO賽車的平台為基礎並加入了「飛行器」的元素，搭配獨特的「Gold Mercury 」四層金屬鋁漆和源自賽車的戰鬥內裝，曾於義大利法拉利博物館公開展示。

至於SP3則是「Icona」系列的第2款作品，採用品牌最強大的V12內燃發動機，最大馬力達到830匹，全球限量599輛，當初原廠建議售價為200萬歐元，但因極其稀有，現今價格已水漲船高。

