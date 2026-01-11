詐賣超跑惡富豪3／經營博弈平台掩護洗錢 陳肯特狂買豪宅名車藏心機

陳肯特政商關係良好，曾參與台中市府T1季後賽活動。（翻攝台中市政府官網）

不只法拉利騙局，檢警也翻出陳肯特更深一層的黑底。陳被認定為 「貴公子娛樂城」「東京娛樂城」線上博弈平台的實際掌控者，透過鉑鈞、豹子等公司經營博弈、洗錢與虛偽增資。

檢方查出，「貴公子娛樂城」自2023年5月起運作，會員一年有效下注金額至少4,165萬元；東京娛樂城則由陳的公司提供技術維護，每月收取費用。網站以金髮西裝「貴公子」卡通形象吸引年輕族群，實際暗藏金流與賭博機制。

檢調搜索查扣百達翡麗名錶，網路售價約400萬元。（調查局提供）

檢調搜索查扣愛馬仕凱莉包，官網售價約184萬元。（調查局提供）

檢方另掌握，陳肯特將大筆不法所得交付同居王姓女友，用來支付掛名於女友名下、位於台中七期的3戶豪宅貸款，每月43萬元，2年累計超過1,300萬元，並陸續購入保時捷、特斯拉、BMW豪車，以及名錶、名牌包供女友使用。

陳肯特的王姓女友名下擁有3戶台中七期豪宅。（鄧玉瑩攝）

其中一戶豪宅更在案發前過戶給女友，市值逾5,500萬元，檢方直指脫產意圖明確，不會因為陳肯特獲得交保就鬆懈，相關金流與財產來源仍會持續追查。

