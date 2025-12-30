詐防條例三讀通過 內政部將盡速落實

內政部長劉世芳。(劉祐龍攝影)

立法院會今(30)日三讀通過《詐欺犯罪危害防制條例》修正案，內政部表示，打擊詐欺犯罪是社會共同目標，也是當前重要治安工作，感謝立法院朝野支持，讓法案順利完成修法，回應人民期待。內政部強調，後續將儘速會同相關部會研議配套措施，確保修法內容有效落實。





內政部指出，本次修法重點聚焦三大方向，包括加重刑責、加速攔阻詐欺金流，以及強化被害人保護機制。在加重處罰方面，下修高額財損詐欺的認定門檻，若被害人財損達100萬元，即可處3年以上、10年以下有期徒刑；另新增財損達1000萬元層級，並將財損達1億元的法定刑提高至7年以上有期徒刑。為遏止詐騙集團吸收未成年人、80歲以上長者或非本國籍人士從事犯罪，修法亦明定可加重其刑二分之一，以大幅提高犯罪成本。

在攔阻詐欺金流方面，修法要求金融機構與虛擬資產業者強化跨業照會、聯防通報，並建立跨機構科技分析平台，迅速阻斷不法金流。此外，也授權司法警察機關與業者合作，即時攔阻疑似被害人匯款行為，降低民眾財產損失，同時擴大警示帳戶與帳號返還剩餘款項的適用範圍，協助被害人儘速取回財物。





在被害人保護方面，內政部說明，自首或自白者欲適用減刑或免刑，須於6個月內先全額賠償或完成調(和)解，並由法院依個案情形審酌；若行為人在賠償前有豪奢消費，法院亦將納入量刑考量。內政部重申，將持續透過跨部會合作與公私協力，從制度與科技面全面強化防詐作為，守護民眾財產安全。