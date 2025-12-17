詐防條例初審通過增「禁奢條款」 劉世芳點名太子集團：被害人情何以堪

立法院內政委員會今天初審通過「詐欺犯罪危害防制條例修正草案」，朝野在逐條協商過程平和，草案多數均照院版通過。(記者李文馨攝)

〔記者李文馨／台北報導〕立法院內政委員會今天初審通過「詐欺犯罪危害防制條例修正草案」，朝野在逐條協商過程平和，草案多數均照院版通過，重點包括嚴懲高額詐欺犯罪、提高詐騙刑責、增訂「禁奢條款」，以及詐騙被告須在自首、自白後6個月內，支付被害人全部財損或達成調解的金額，法院才會酌予減輕或免刑。內政部長劉世芳說，太子集團這些人大搖大擺的吃喝玩樂，這對犯罪詐欺的被害人來說情何以堪。

初審條文規定，詐欺犯罪造成被害人的財損由原本500萬元下修為100萬元，即詐騙達100萬元即處3年以上、10年以下徒刑，可併科最高3000萬元罰金；新增詐騙1000萬元以上，處刑5年以上、12年以下，可併科最高3億元罰金；詐騙1億元以上，處刑7年以上，可併科最高5億元罰金。

為加速填補被害人損害，草案規定，詐騙被告自首、或首次自白之日6個月內，支付被害人財損金額或達成調(和)解的全部金額，才能獲法院裁量是否減免刑責的寬典；此外，草案也增訂第50條第2項的禁奢條款，在支付財損或調解金全額前，有逾越一般人通常生活程度的豪奢、浪費行為，將作為法院量刑輕重的標準。

在加重其刑部分，立委王美惠、李柏毅、張宏陸等人提出第44條修正草案，新增第3款，新增「教唆、幫助或利用未滿18歲、滿80歲或非本國籍人士犯罪或與之共同實施犯罪或與之共同實施犯罪。」

劉世芳會後受訪表示，詐防條例實施一年後，政府提出3方向的修法，第一，加重處罰，在涉案方面，包括有教唆未成年人、沒有行為能力者或外國籍加重到2分之1。加速處理的方式，在網路詐騙上，一旦有金流利用網路平台出去，速度都非常快，有的甚至不到60秒就把所有金流全部挖掘完畢，草案也賦予警務機關可在最快的速度之內確認後，趕快阻止詐騙的金流出去。

劉世芳也提到，針對涉案嫌疑人，草案把禁奢條款放進去，如太子集團等，這些人大搖大擺的吃喝玩樂，這對犯罪詐欺的被害人來講情何以堪。她說，加重處罰、加速處理、加強保障三大方向，在今天獲得所有黨團的同意，內政部表達非常高度的感謝。

