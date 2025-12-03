詐防條例增訂禁奢條款 劉世芳：包養小三也算

內政部長劉世芳。（王千豪攝）

立法院內政委員會今（3）天審查行政院函請審議《詐欺犯罪危害防制條例》部分條文修正草案，草案除嚴懲高額詐欺犯罪、提高詐騙刑責外，並納禁奢條款。國民黨立委王鴻薇在質詢時詢問，如果包養很多人算不算禁奢條款範圍，例如包養小三；內政部長劉世芳答詢時說，「算」。

王鴻薇質詢時指出，這次詐防條例的修正草案裡新增禁奢條款，詐團詐騙一般民眾的錢，然後過非常豪奢的生活，違反社會觀感，而且傷害被害者的感情，當禁奢條款訂定之後，什麼樣的狀況會加重期刑？

法務部次長徐錫祥表示，政院版草案的禁奢條款不是加重期刑的規定，它是一種量刑規定，所以只要有草案裡所規範的六種情形，且被司法警察或檢察官發現的話，會把相關的事證提供給法官，絕對是量刑參考。

劉世芳也說，他非常贊成禁奢條款，如果有豪車、豪宅、土地、精品等或到高單價餐廳用餐，這就符合草案的六種情形，所以希望在條款中把禁奢條款加進去。

王鴻薇追問，假設詐團成員包養很多人算不算，例如包養小三？劉世芳先是愣一下，隨後才說「算」。

另外，王鴻薇提醒，草案裡面也納入和解部分，可以讓詐團成員減刑或免除刑責，但非常重要的是，黑道、犯罪組織若是用脅迫和解的話，根本不應該被減刑，所以相關單位要思考如何保護被害人在詐騙後不受脅迫。

