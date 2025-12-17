詐防條例納「禁奢條款！ 劉世芳點名太子集團吃喝玩樂讓被害人情何以堪

記者盧素梅／台北報導

內政部長劉世芳今（17）日赴立法院內政委員會備詢前受訪。(圖/記者盧素梅攝影)

立法院內政委員會今（17）日初審通過《詐欺犯罪危害防制條例修正草案》，重點包括嚴懲高額詐欺犯罪、提高詐騙刑責、增訂「禁奢條款」，以及詐騙被告須在自首、自白後6個月內，支付被害人全部財損或達成調解的金額，法院才會酌予減輕或免刑。內政部長劉世芳表示，太子集團這些人大搖大擺的吃喝玩樂，這對犯罪詐欺的被害人來說情何以堪。

《詐欺犯罪危害防制條例》施行滿一年，內政部依據實務執行情形提出檢討，經行政院會通過後提出修正草案，並於今日完成立法院內政委員會審查。內政部表示，感謝各黨團委員的支持，委員會審查結果，除第44條修正文字經修正後通過外，其餘條文均照行政院版草案審查通過，從加重處罰、加速攔阻詐騙金流及加強被害人保障三大面向，全面強化打擊詐騙集團的法制工具，並期盼後續儘速完成三讀程序。

劉世芳會後受訪表示，詐防條例實施一年後，政府提出3方向的修法，第一，加重處罰，針對造成100萬元以上之高額財產損害，或教唆、利用未成年人、八十歲以上或非本國籍人士之詐欺行為，加重刑責，回應社會期待。第二，加速攔阻詐騙金流，因應網路詐騙金流移轉快速，修法強化警政機關即時通報、警示帳戶及跨業聯防機制，以及警銀合作喚醒潛在被害人，降低民眾財產損失。第三，加強被害人保障，在詐欺犯罪量刑中納入禁奢條款，避免犯罪所得遭不當揮霍，減輕被害人承受傷害。

劉世芳也提到，針對涉案嫌疑人，草案把禁奢條款放進去，如太子集團等，這些人大搖大擺的吃喝玩樂，這對犯罪詐欺的被害人來講情何以堪。她說，加重處罰、加速處理、加強保障三大方向，在今天獲得所有黨團的同意，內政部表達非常高度的感謝。

