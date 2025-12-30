《詐防條例》修正三讀通過 詐欺刑責加重再增「禁奢條款」

立法院會今天三讀修正通過《詐欺犯罪危害防制條例》部分條文，除了嚴懲高額詐欺犯罪、提高詐騙刑責，也增訂「禁奢條款」。（資料照／鄒保祥攝）

立法院會今天三讀修正通過《詐欺犯罪危害防制條例》部分條文，除了嚴懲高額詐欺犯罪、提高詐騙刑責，也增訂「禁奢條款」。此外，詐欺犯罪行為人在犯罪後自首，且從自首之日起6個月內，支付與被害人達成調解的全部金額，得減輕或免除其刑。

為擴大高額財產犯罪處罰適用範疇及加重刑度，強化犯罪被害人損害填補，行政院會近日通過《詐欺犯罪危害防制條例》部分條文修正草案，並於今日立法院會三讀通過。

三讀條文增訂，司法檢察機關因調查詐欺犯罪，得主動通知金融機構或提供虛擬資產服務事業，將疑似涉及詐欺犯罪的存款帳戶、電子支付帳戶、信用卡或虛擬資產帳號列為警示，並暫停全部交易功能。

廣告 廣告

三讀條文也針對高額詐欺犯罪提高法定刑責，下修高額詐欺的門檻金額，從500萬元調降至100萬元，未來詐欺金額若達100萬元，將處3年以上、10年以下有期徒刑，最高可併科3000萬元罰金。

三讀條文並新增處罰級距，高額詐騙在1000萬元以上者，處5年以上、12年以下有期徒刑，最高可併科3億元罰金。詐騙金額在1億元以上者，也提高法定刑至7年以上有期徒刑，得併科5億元以下罰金，加嚴懲處。

另外，由於詐騙集團利用非本國籍人士便利潛逃出境的特性，以及使18歲以下、80歲以上者參與詐欺犯罪的情形大幅增加，三讀條文也增訂，教唆、幫助或利用未滿18歲、滿80歲或非本國籍人士犯罪或與之共同實施犯罪者，加重其刑1/2。

而為加速填補詐騙被害人損害，三讀條文明定，詐欺犯罪行為人在犯罪後自首，且從自首之日起6個月內，支付與被害人達成調解的全部金額，得減輕或免除其刑。而三讀條文也增訂「禁奢條款」，詐騙被告若在賠償被害人全部所受損害，或是支付調解金、和解金全額前，有逾越一般人通常生活程度的豪奢、浪費行為，將作為法院量刑輕重標準。



回到原文

更多鏡報報導

勞保撥補法制化三讀通過 中央政府負最後支付責任

《青年基本法》三讀！2028總統大選18歲有望投票 成立100億「青年發展基金」

小心荷包失血！道交條例三讀通過 行車吸菸、機車滑手機罰鍰提高至1200元