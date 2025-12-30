《詐防條例》立院三讀通過 教唆未成年、80歲以上者加重刑罰

主持院會的副院長江啟臣落搥後，立法院三讀通過《詐欺犯罪危害防制條例》修正草案。（圖：立法院國會頻道）

立法院今天（30日）三讀通過《詐欺犯罪危害防制條例》修正草案，內政部強調打詐是社會大眾的共同目標，也是重要的治安工作，感謝立院全體立委支持與重視，讓法案迅速完成三讀；內政部也將儘速和相關部會研議配套措施，以落實執行修正內容。

內政部指出，本次修正主要聚焦在加重處罰、加速攔阻詐欺金流及加強被害人保護等三大面向。在加重處罰方面，下修高額財損詐欺犯罪金額：只要被害人財損金額達到台幣100萬元，就處3年以上、10年以下有期徒刑；並增訂財損達到1000萬元的層級，並提高財損達到1億元之「法定刑」到7年以上有期徒刑。此外，為遏止詐團吸收未成年人、80歲以上或「非本國籍人士」犯罪，也增訂「加重其刑2分之1」的規定，大幅加重詐欺犯刑責、提高犯罪成本。

廣告 廣告

其次在攔阻詐騙金流方面，金融機構及虛擬幣業者將加強「跨業照會」、「聯防通報」並建立「跨機構科技分析平台」，迅速阻斷詐團不法金流。另外也授權司法警察與業者合作，共同攔阻疑似被害人，降低民眾財產損失。此外也擴大「警示帳戶」、「帳號發還剩餘款項」的適用範圍，利於被害人早日取回財物。

最後，為了加強被害人保護，修正「自首及自白者減輕或免除其刑」的規定，必須在6個月內先支付與被害人和解或調解的全部金額，再由法院依個案審酌是否減免其刑；另外，詐欺犯罪行為人在賠償被害人全部損害或調解（和解）金額前，如有豪奢行為，法院量刑時也將作為科刑輕重的標準。

內政部表示，將儘速與相關部會研議配套措施，以落實執行修正內容；並強調政府會持續精進各項防制作為，藉由跨部會合作與公私協力方式，從技術面及法制面加強防制詐欺犯罪發生，守護民眾財產安全。（張柏仲報導）