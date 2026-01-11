詐領助理費判4年4月定讞 前竹市議員顏政德獲准假釋出獄

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

前新竹市議員顏政德涉嫌詐領公費助理補助費新台幣17萬5,000元，2023年遭判有期徒刑4年4個月定讞入獄服刑。經矯正機關審核後，顏政德已於去（2025）年底獲准假釋，並於近日出獄。

顏政德2023遭判4年4個月入獄服刑，近日因表現良好已假釋出獄。（圖/取自顏政德 卓越真誠 臉書）

依台灣高等法院裁定，顏政德因違反《貪污治罪條例》案件判刑確定，目前仍在假釋期間，須接受保護管束。顏政德於去年12月31日獲核准假釋後，台灣高等檢察署檢察官依法向法院聲請在假釋期間付保護管束，高院審酌相關資料後，於8日裁准。

檢方指出，顏政德於擔任第9屆新竹市議員期間，與擔任公費助理的姪子共謀，自2015年9月起，安排姪子的王姓女友掛名擔任公費助理，實際上並未從事相關工作，卻藉此向新竹市議會詐領公費助理補助費、春節慰勞金等款項，合計新台幣17萬5,000元。

案件經新竹地方法院一審審理後，依《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪，判處顏政德有期徒刑4年4個月、褫奪公權4年，併科罰金48萬元；二審及更一審均駁回上訴，最高法院於2023年5月再度駁回上訴，全案定讞。顏政德近日因在監獄內服刑表現良好，聲請假釋獲准。

