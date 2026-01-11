詐領助理費判4年4月 前竹市議員顏政德假釋出監

〔記者吳昇儒／台北報導〕前國民黨籍新竹市議員顏政德於任內詐領公費助理補助費17萬5千元，被判處4年4月徒刑2023年定讞並入監服刑。經聲請後，去年底已獲准假釋，高等法院也於本月8日裁准顏男假釋中付保護管束，目前人已出監。

顏政德因違反貪污治罪條例案件經判決定讞，在監獄執行中，去年12月31日獲准假釋，高等檢察署檢察官依規定，向法院聲請在假釋中應付保護管束，案件由台灣高等法院審理。高院審核有關文件，認定聲請正當，8日裁准。

該案緣起於顏政德於2014年12月25日起，擔任新竹市議會第9屆議員，隔屆連任。後來改以無黨籍參選後，卻落選。

事後被查出，顏擔任第9屆議員期間，與擔任公費助理的姪子共謀，2015年9月起，安排姪子女友掛名公費助理，藉此向新竹市議會詐取公費助理薪資、春節慰勞金等補助費用共新台幣17萬5千元。

因事證明確，新竹地方法院一審依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪，判處顏政德有期徒刑4年4月，褫奪公權4年，併科罰金48萬元；高等法院二審、更一審均駁回其上訴。最高法院則於2023年5月，再次駁回顏政德上訴，全案定讞；定讞後檢方也啟動防逃機制，顏則因在獄中表現良好，聲請假釋獲准。

