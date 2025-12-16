詐領助理費案二審宣判 高虹安貪污罪撤銷！偽造文書判刑6月

記者楊佩琪／台北報導

新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被認定詐領11萬餘元，判刑7年4月、褫奪公權4年，現停職中。高虹安不服，提起上訴，二審高等法院16日宣判，判處高虹安6月有期徒刑，得易科罰金。貪污治罪條例部分，撤銷。可上訴。

全案上訴二審後，高等法院法官一度以助理費定義不明，向憲法法庭聲請釋憲而暫停審理，但最後大法官決議不受理。

日前開庭，檢方認定高虹安至今沒有悔意，建請法官從重量刑。高虹安則表示，她初入立法院時，只想做好立委工作，對於公費助理相關規範當時並不清楚，經助理向其他立委助理詢問後，才知道有「零用金」制度，並非強制，也並非以委員的需要為主，而是作為辦公室運作使用，否認把零用金當「私人小金庫」，更沒有貪污意圖，沒有找人頭詐領助理費，也沒有虛報加班費。

高虹安強調，大罷免時，她獲得的不同意票遠超過當選票數，她對新竹市民有責任，她也不會輕易放棄。只是案件發生至今，最難過的是她的爸媽，助理們也因此生活大亂，一審判她有罪不僅對她不公平，也對助理們不公平，希望法官還他們清白。

根據一審判決，高虹安被控自2020年3月起，先以每月僅6萬2000元酬金聘雇綽號「小兔」的黃惠玟任行政主任，再指示黃惠玟向立法院浮報酬金各7萬元、6萬7360元、6萬7161元或7萬2000元，並以浮報後之酬金為基準計算、請領當月加班費。

2020年8月起至同年11月間，高虹安以每月7萬元酬金聘用陳奐宇擔任辦公室主任，卻推由黃惠玟依高虹安指示，向立院浮報陳奐宇的酬金各為8萬元或7萬5161元，並以浮報後的酬金為計算基準，請領當月加班費。

王郁文的部分，高虹安也以相同手法，於2020年3月至5月間，以每月4萬6000元酬金聘用王郁文任職公關主任，再浮報酬金4萬7290元4萬8500元，並以之酬金為基準計算，請領當月加班費。

總計高虹安、黃惠玟、陳奐宇、王郁文等人共詐領12萬3128元。一審高虹安被判刑7年4月，褫奪公權4年；陳奐宇被判刑1年，緩刑3年，褫奪公權1年；黃惠玟判刑2年，緩刑5年，褫奪公權2年；前法務主任陳昱愷則獲判無罪；王郁文被判2年有期徒刑，緩刑5年，褫奪公權2年。一共5名被告中，僅高虹安、王郁文不認罪，其餘被告皆認罪。

