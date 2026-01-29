詐領助理費除罪化？藍委修法「明拚清倉過關」 綠委轟：自肥脫罪跑最快

上個月陳玉珍提案修法將詐領助理費除罪化，引發跨黨派立委助理抗議反彈，雖然國民黨團一度撤案，但又改由牛煦庭提出類似版本，近日擬在會期結束前清倉闖關。（鏡報李智為）

國民黨立委陳玉珍去年提出《立法院組織法》相關修正草案，預計將詐領助理費除罪，引發各界爭議，黨團暫緩修法後改由另一名藍委牛煦庭重提版本，但仍有詐領助理費合法化的質疑。藍白去年底將該修法草案逕付二讀後，今（29日）通知黨團協商，但被認為只是走個過場，明（30日）仍將在本會期最後一天「清倉」三讀過關，綠委林楚茵痛批「藍白自肥脫罪跑最快」。

跨黨助理齊反陳玉珍提案 牛煦庭再推新本版遭疑借屍還魂

先前陳玉珍提出詐領助理費除罪化修法，引發跨黨派助理連署反彈，要求撤案。藍營見風向不對，決定暫緩，但後來又改推牛煦庭提出類似的修法版本，12月26日火速在司法法制委員會一讀通過、逕付二讀。

儘管牛煦庭聲稱，這個修法是幫助理增加待遇、保障助理權益，還說這些錢一毛都不會進到立委口袋，但他的版本遭質疑只是陳玉珍版的借屍還魂。公督盟本月26日召開記者會，痛批此修法讓立法院透明智度倒退30年，用部分助理福利作為包裝，掩蓋實質除罪的核心目的，「國民黨團正事不做，卻準備為涉貪立委護航修法，在缺乏討論的情況下，強推多項違憲亂政、民主倒退的法案」，公督盟執行長張宏林表示，許多加入連署的國民黨立委平常根本不提案、不質詢，顯然不需要專業助理協助，「憑什麼還要詐領這每個月50萬的助理費？」點名牛煦庭：「請不要成為國民黨詐騙集團的車手！」

公督盟痛批國民黨強推助理費貪污除罪化「無恥」。（翻攝自公督盟）

助理費變立委私房錢？ 王婉諭藍白修法因人設事

時代力量主席王婉諭也說，牛煦庭的版本只是「包裝比較好看」的陳玉珍版本，從陳版到牛版、換湯不換藥，目的還是把詐領助理費合法化，幫立委脫罪，「他們要解決的問題，就是讓助理費從『專款專用的公帑』變成立委的私房錢。」新版本中還載明一旦通過後，從2026年1月1日起就適用，「也就是說，國民黨根本毫不避諱的大方坦承：這就是為了司法程序中的顏寬恒、高虹安，直接『量身訂做、因人設事』的一套個案式修法。」

明將輾壓三讀過關！ 綠轟自肥脫罪跑最快

綠委林楚茵津貼出朝野黨團協商通知，表示牛煦庭提案的貪污助理費除罪化法案，1月26日冷凍期一過，28日翁曉玲就迫不及待排協商，「這個立法過程有多瞎？」她指出，國民黨在去年一讀後就直接抽出法案逕付二讀，跳過委員會審查討論，「就連之前爭議十足的國會擴權、財劃法、憲訴法、反年改法案，都還意思走個委員會，這次毫不掩飾，直接過場協商，就是打算這週五趕快輾壓二、三讀！」

「這個提案有多瞎？」林楚茵進一步指出，這項提案草案將「助理薪資」定性為「補助費」，等同把公費助理薪資變成立法委員私房錢，還把現行47萬2,760元增加至54萬7,600元，「不僅想貪污除罪，還要『自肥加薪』」。她怒轟藍白毫不掩飾作亂，該審的總預算不給審，該通過的國防特別條例也不付委，「這種自肥兼脫罪的法案就跑得特別快，只有兩個字，噁心！」

