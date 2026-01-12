詐領助理費、收賄判刑7年10月 陳怡君：尊重司法

（中央社記者謝君臨、黃麗芸台北12日電）民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費、收賄，士院今天依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物等3罪，判處應執行7年10月徒刑，褫奪公權5年。可上訴。

對於判決結果，陳怡君表示，尊重司法，等收到判決後會與律師研議。

此外，陳怡君助理張惠霖犯利用職務機會詐取財物2罪、非公務員與公務員共同犯不違背職務收受賄賂罪，應執行有期徒刑5年10月，褫奪公權4年。張惠霖另犯洗錢罪，處有期徒刑6月，併科罰金新台幣3萬元。

根據士林地方法院提供的判決摘要，陳怡君與公費助理即研究室主任張惠霖，於民國108年至114年間，為圖公費助理補助費自行運用，明知實際上並無聘用洪于涵、賀璽、張家蓉，仍偽造聘書向台北市議會詐領公費助理薪資、春節慰勞金等款項，共計384萬8568元。

根據判決摘要，陳怡君、張惠霖另於112年9月至114年2月間，持續每月收受建商3萬9000餘元，合計收賄70萬5894元，並要求北市府各公務機關加速處理建案的建築執照、行道樹遷移、污水審查、道路開挖許可等事務。

合議庭認為，議會撥付的公費助理補助費，並非對議員個人的實質補貼，陳怡君、張惠霖竟為謀求一己私利，罔顧國家給予助理補助費目的，詐取公費助理補助費，又因一時貪念收賄，褻瀆公務執行純正，破壞身為民意代表為民喉舌的清廉形象，亦損及其他努力任事的民代社會評價。

合議庭表示，陳怡君、張惠霖於偵查及審理中均坦承不諱，且於偵查中自動繳交全部犯罪所得；洪于涵、賀璽、張家蓉就所涉犯行也坦承不諱，且依卷內事證尚無從認定其等獲有犯罪所得，均應減輕其刑。

根據判決摘要，陳怡君於第13屆、第14屆議員任內分別詐領助理費，應分論併罰，分別犯利用職務機會詐取財物罪，各處3年10月、3年8月徒刑，均褫奪公權5年。陳怡君又犯不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑3年10月，褫奪公權5年。應執行有期徒刑7年10月，褫奪公權5年。

此外，陳怡君、張惠霖已繳回犯罪所得455萬4462元均沒收。

另方面，洪于涵、賀璽、張家蓉3人判處1年10月至2年不等有期徒刑，均緩刑2年，並應支付公庫5萬到8萬元不等金額，褫奪公權3年。行賄的業者高明義判刑6月、胡偉良判刑1年，均褫奪公權3年。（編輯：蕭博文）1150112