詐領助理費、收賄！一審判7年10月 陳怡君：尊重司法、收到判決後研議

台北市議員陳怡君被控涉嫌詐領384萬助理費，以及以「顧問費」名義向建商收受70萬賄款。士林地院今（12）日一審宣判，陳怡君被判刑7年10月，褫奪公權5年，須繳回455萬餘元犯罪所得，可上訴。對此，陳怡君辦公室表示，尊重司法，等收到判決後會與律師研議。

士林地檢署起訴指出，陳怡君及其辦公室主任張惠霖，從2018年底開始，涉嫌利用3名親友名義，詐領公費助理補助款，總計不法所得384萬餘元，並將款項用於繳納房租、購買股票等用途。此外，檢調發現，陳怡君、張惠霖2人以顧問費名義，收受建商胡偉良、高明義賄賂70萬多元，並利用議員的職權向台北市政府施壓。

士林地檢署偵結，依貪汙、偽造文書、洗錢等罪嫌起訴陳怡君、助理、建商等7人。士林地院今天一審宣判，陳怡君被判刑7年10月、褫奪公權5年，並繳回455萬餘元犯罪所得；張惠霖一審判5年10月、褫奪公權4年。

對此，陳怡君辦公室表示，尊重司法，等收到判決後會與律師研議。

