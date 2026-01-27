詐領助理費1455萬！國民黨市議員黃紹庭一度失聯 二審出爐

國民黨高雄市議員黃紹庭涉嫌詐領助理費1455萬。（圖／翻攝自黃紹庭臉書）





國民黨高雄市議員黃紹庭涉嫌詐領助理費1455萬，一審獲判緩刑，檢方不服提起上訴。高雄高分院今（27）日上午二審宣判，雖維持一審有期徒刑2年、緩刑5年的刑度，讓黃紹庭免於入監，但緩刑附帶條件加重，支付公庫金額從150萬元提高至200萬元，並須額外接受7堂法治教育課程。

人頭助理、低薪高報 詐領逾千萬全數繳回

檢調查出，黃紹庭自2014年底起，在擔任三屆高雄市議員期間，利用人頭助理、低薪高報等手法詐領公款，甚至將長居美國的妻子列為人頭助理，按月匯款至其帳戶，多年來詐領金額高達1455萬餘元。

前年9月26日檢調發動搜索時，黃紹庭早一步搭機飛往廈門，隨即失聯，直至4天後才返台並遭聲押獲准。不過在偵查與審理期間，黃紹庭坦承所有犯行，並與妻子主動繳回全數犯罪所得1455萬元，懇求法院從輕量刑。

二審加碼罰金至200萬 唯一拒認罪助理亦獲緩刑

一審高雄地院依《貪污治罪條例》之利用職務詐取財物罪，判處黃紹庭有期徒刑2年、褫奪公權3年，緩刑5年，並須支付公庫150萬元及提供240小時義務勞務。

案經上訴，高雄高分院今二審宣判，刑度維持不變，但支付公庫金額提高至200萬元，並新增7場法治教育課程。此外，原本案中唯一拒絕認罪、一審遭判刑3年的葉姓助理，因二審改口認罪，合議庭改判其徒刑2年、緩刑5年，需繳交公庫25萬元及上7堂法治教育課，全案被告均獲緩刑。本案仍可上訴。

雖獲緩刑仍須解職 連任之路恐斷

儘管黃紹庭在一、二審均獲緩刑免去牢獄之災，但依《地方制度法》規定，議員受有期徒刑以上刑之判決確定，即便獲緩刑仍須解除職權；加上判決包含褫奪公權，若全案在今年定讞，黃紹庭將無法投入下屆市議員選舉爭取連任，斷送政治生涯。

