詐領勞保補助122萬被訴 臺安前院長黃暉庭三點聲明證已清譽

臺安醫院前院長黃暉庭透過律師發出三點聲明。律師提供



臺安醫院前院長黃暉庭，被控在任期間接受企業委託進行勞工特殊檢查項目時，涉嫌將業務外包給不具資格的臺安診所，並以此向職安署及勞保局詐領高達122萬元的補助金，台北地檢署依詐、偽文罪起訴。對此黃暉庭透過律師發出三點聲明，相信司法能夠公正還原全貌，還給自己一個清白。

聲明中指出，根據台北地方法院111年度刑事判決，該案涉及的詐領補助行為是游佩瑜等人未經授權，擅自以臺安醫院名義偽造文書並實施詐欺，法院已對相關行為人定罪判刑，並確認黃暉庭先生與此案無關。

依照媒體報導，涉案金額合計122萬元，但實際補助所得每年僅約3萬餘元。黃暉庭先生強調，其不可能為如此微薄利益涉險，並已主動全數歸還相關款項。他同時表示，儘管檢方起訴與法院既有判決存在明顯落差，他仍堅信司法最終將還原真相，並將全力配合後續審理程序，以維護自身清白與專業形象。

黃暉庭先生重申，其從醫以來始終秉持初心，致力於提升台灣醫療品質，未來將繼續為推廣優質醫療服務努力。

以下為聲明全文：

一、民國107年，黄暉庭先生擔任臺安醫院院長期間，發生健檢業務糾紛·致客户及同仁受影響，對此深表遺憾並持續檢討管理流程。黃暉庭先生從醫以來秉持醫者初心，致力提升臺灣醫療品質，亦期透過專業合作，推廣優質醫療服務。

二、令人遣憾者，黄暉庭先生基於信賴進行合作，竟遭個别廠商濫用，衍生本案所稱詐領補助費爭議。惟相同案件事實，業經臺灣臺北地方法院111年度訴字第1236號刑事判決明確認定，係游佩瑜等人未經授權，擅自以臺安醫院名義行使偽造文書並實施詐欺行為，並就其等行為論罪判刑，判決亦認定該等行為與黄暉庭先生無任何關聯。

三、據報戴五年間涉案金額為新台幣（下同）122萬元，然扣除给付廠商費用後，每年補助费用僅約3萬餘元，黄暉庭先生不可能為此涉險外，為免爭議，亦主動全數歸還。本案經臺灣臺北地方檢察署歷時逾四年偵查，期間承辦檢察官多次更迭，惜未斟酌前揭法院就相同事實所為認定，逕行提起公訴，就檢方起訴與既有法院判決間之明顯落差，黃暉庭先生仍堅信司法最终將回歸事實與證據，並將秉持對司法尊重，於後續法院審理程序中全力配合，透過公開、公正審判，還原事件全貌，以维護自身清譽。

