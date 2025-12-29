詐領勞保補助122萬 北檢起訴臺安醫院前院長黃暉庭

台北地檢署。呂志明攝



臺安醫院前院長黃暉庭，在任期間接受華航等企業委託進行勞工特殊檢查項目時，涉嫌將業務外包給不具資格的臺安診所，並以此向職安署及勞保局詐領高達122萬元的補助金，台北地署調查後認為黃暉庭及共謀者共計4人，涉犯《刑法》詐欺及偽造文書罪，依法提起公訴。

北檢查出，黃暉庭於2011年起擔任院長期間，明知勞工特殊健康檢查項目如噪音、粉塵及異常氣壓檢測，需經中央主管機關認可的醫療機構辦理，卻指示將「巡迴體檢」及「到院體檢」等業務外包給紘瑞及紘昇2家公司成立的臺安診所。

實際上，臺安診所並非辦理勞工特殊體格及健康檢查的認可醫療機構，無法以診所名義登錄「全國勞工健康檢查資料庫登錄平台HCD」申報請領「勞工保險預防職業病健康檢查費用」。

檢方指出，黃暉庭等人利用臺安診所，違規為多家企業勞工進行特殊健康檢查項目，並以臺安醫院名義在「全國勞工健康檢查資料庫登錄平台HCD」申報補助款，藉此向職安署及勞保局詐領高達122萬元的補助金。

檢察官調查後認為時任臺安醫院院長的黃暉庭及時任營運主任孟令妤，紘瑞負責人張嘉驊、紘昇負責人游珮瑜等4人，涉犯《刑法》詐欺及偽造文書罪，依法起訴。

此外，游珮瑜等人因涉及臺安診所經營權糾紛遭控背信，但檢方調查後認定犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分。

