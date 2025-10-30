詐領研究經費逾600萬 北醫大前副教授蕭宇成涉詐遭起訴

新北地檢署。呂志明攝



台北醫學大學前副教授蕭宇成，涉嫌利用自己掌控的公司開立不實發票，向北醫大、北醫大附設醫院、萬芳醫院、雙和醫院等機構詐領研究經費598萬餘元。此外，蕭宇成還與台北科技大學教授林律吟合作，以「互換發票」手法，向北醫大及北科大詐取研究計畫經費65萬餘元。新北地檢署調查後認蕭、林等4人涉犯《刑法》加重詐欺罪及違反《商業會計法》，依法起訴。

蕭宇成為宇思科技公司的實際負責人，明知該公司與北醫大等機構之間並無實際交易，卻於2019年12月30日至2023年9月5日期間，多次出具不實發票，詐領研究經費共計232萬餘元。2020年11月23日至2023年12月25日期間，聯同過去的陳姓學生及其母親，以陳男任職的光旴科技公司（陳母為代表人）出具不實發票，向北醫大及其附屬醫院、萬芳醫院核銷研究經費，詐領金額高達366萬餘元。兩案合計涉案金額約598萬餘元。

檢方進一步查明，林律吟與財團法人台慶科技教育發展基金及台大慶齡工業研究中心簽訂技術服務備忘錄，若因產學合作提供技術服務，可由上述機構代為開立統一發票請款。然而，蕭宇成與林律吟為規避北醫大及北科大對單一廠商核銷金額的限制，共謀採取「互換發票」手法，套取尚未用罄的研究計畫經費，以此向北醫大詐得39萬餘元、北科大詐得25萬餘元。

另外，蕭宇成因隱匿其為勞動部勞動力發展署第3屆「百萬創客擂台」競賽評選委員的身分，夥同賴姓女學生，由賴女以蕭宇成擔任研發人之一的作品報名參賽，以「球員兼裁判」手法詐取冠軍獎金92萬元，全案經新北地檢署起訴後，新北地院依《刑法》詐欺取財罪判處蕭宇成3個月徒刑，緩刑2年，蕭宇成也因此在去年1月遭北醫大解聘。

