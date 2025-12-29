詐領補助122萬！臺安醫院違法外包「特殊體檢」給診所 前院長4人遭起訴

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

北市臺安醫院爆出將業務外包給紘瑞、紘昇公司成立的臺安診所，進行特殊體檢，還向職安署及勞保局申請補助款，涉嫌詐領122萬元。台北地檢署今（29）日依詐欺等罪嫌，起訴時任院長的黃暉庭、營運中心主任孟令妤等4人。

北市臺安醫院爆出涉嫌詐領勞工體檢補助122萬元。（圖／翻攝Google Maps）

檢方表示，2011年間，黃暉庭指示孟令妤將臺安醫院的「巡迴體檢」及「到院體檢」業務，外包給紘瑞、紘昇公司成立的臺安診所，但根據勞動部規定，該診所僅獲准辦理一般體檢，「勞工保險預防職業病健康檢查」等特殊體檢項目依法不能承辦，黃暉庭卻將臺安診所充作臺安醫院辦理巡迴體檢業務的補檢場地，安排華航、遊戲橘子等多家企業勞工至診所實施巡迴體檢的補檢及特殊體檢。

廣告 廣告

檢方查出，臺安診所辦理企業勞工特殊體檢後，利用臺安醫院名義登入勞工資料庫平台申報費用，總計詐領約122萬元。檢調2021年間發動搜索，訊後諭知黃暉庭80萬元交保、孟令妤60萬交保，紘瑞負責人張嘉驊20萬交保、紘昇負責人游珮瑜40萬交保。全案於今日偵結起訴4人。

更多FTNN新聞網報導

萬華義交中隊2幹部詐領勤務費！侵占超過300萬 20萬交保金卻付不出

40歲男山友攻雪山失溫送命！受困4山友吊掛救援下山 惡劣慘況曝

當孩子面吸毒3月！幼童體內驗出海洛因、安非他命致發展遲緩 繼父遭起訴

