詐騙不准再爽過日子！詐防條例三讀通過禁奢條款 重刑重罰全面上路

[Newtalk新聞] 警政署統計，2025年11月平均每天財損高達1億9970萬多元。立法院今（30）日召開院會，三讀通過《詐欺犯罪危害防制條例》修正草案，本次修法有三個方向，包括加重處罰、加速處理、加強保障，尤其列入「禁奢條款」，並且加重詐騙刑罰。

三讀條文新增第9條第4項，司法警察機關除接獲金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員通報外，亦會因被害人報案或接獲其他檢舉而進行調查，過程中亦有將相關帳戶、信用卡或虛擬資產帳號列為警示，並暫停全部交易功能之需要。

第43條修正後規範，使人交付之財物或財產上利益達新台幣1,000萬元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新台幣3億元以下罰金。使人交付之財物或財產上利益達新台幣1億元者，處7年以上有期徒刑，得併科新台幣5億元以下罰金。

第44條將重大案件改採獨任審理，並強調，許多詐欺案件在半年內根本難以在自首後或自首6個月內進入審判或安排調解，減刑條件過嚴恐不利被害人獲償，建議放寬至言詞辯論終結前。

此次修正列入「禁奢條款」，例如像太子集團，這些詐騙集團大搖大擺地吃喝玩樂。因此修正條文第50條增訂，法院量刑時應注意詐欺犯罪行為人犯罪後之生活，有無逾越一般人通常程度，為科刑輕重之標準。

國民黨立委洪孟楷表示，打詐這條路是一條戰爭，道高一尺，魔高一定要一仗，為台灣人民守護生命財產安全。這次通過打詐條例修正，主要是加重處罰、加速流程、加強保障，同時納入禁奢條款，三讀修正就是要給詐騙集團提出警訊，鑽法律漏洞都不是台灣社會所能允許。

民眾黨立委黃珊珊指出，2024年新國會通過打詐專法，但一年內警方努力打詐，法院卻扭曲修法意旨，做出不一樣解釋，將犯罪所得變成車手所領的那幾千元，今天是修正錯誤，希望法院以立法院通過的立法精神嚴懲詐騙集團。三讀後，台灣必須洗清詐騙王國的稱號，恢復人民權益。

