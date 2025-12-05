詐騙事件頻傳、資安不合格！小紅書遭封鎖1年 內政部呼籲：保障用戶安全

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

中國社群平台「小紅書」提供許多旅行、美妝和穿搭知識，吸引不少台灣年輕人使用。內政部與刑事局昨（4）日宣布，因2年來小紅書涉及1,706件詐騙，民眾財產損失達2.4億，即日起啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，暫定封鎖一年。

小紅書昨日遭內政部執行「網際網路停止解析與限制接取」。（圖／美聯社）

根據科技媒體《iThome》報導，網路社群平台涉嫌詐騙通報數中，前兩名依序是臉書和threads。小紅書台灣用戶超過300萬人，但刑事局表示，小紅書資安檢測不合格，如過度要求權限，並蒐集生物特徵、通訊錄和信用卡號等等，憂個資外洩問題，或是遭盜刷。而小紅書母公司行吟信息科技總部設於上海，行政院曾於今年10月透過海基會發函行吟信息科技要求改善，未配合我方調查、調閱資料，因此內政部依「詐欺犯罪危害防制條例」第42條，進行進行網際網路停止解析、限制接取。

內政部政務次長馬士元表示，其他平台如臉書、Google以及Line等境外業者，均依照我國法律設立境內代表人，至於小紅書一再迴避台灣法律管轄，對其他業者也不公平。未來若行吟願意釋出善意、配合我國法規保障用戶數位安全，也可能影響後續處置。

馬士元也呼籲其他科技平台全面禁止刊登小紅書廣告，也希望蘋果和Google兩大App商店配合下架台灣地區小紅書。

