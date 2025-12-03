詐騙全球年收700億美元！成東南亞經濟引擎
[NOWnews今日新聞] 近年來，詐騙產業蓬勃發展，在10年間已經成為工業規模政治經濟體系，全球規模已達到700億甚至數千億美元，堪比全球毒品貿易。專家示警，現在已經進入一個「詐騙國家」時代，如「毒品國家」一樣，非法產業深植國家機構、腐蝕政府，使國際經濟對非法網路產生依賴。
英國《衛報》報導，緬甸軍政府日前宣稱，東南亞最臭名昭著的詐騙中心KK園區已經被摧毀，辦公樓、醫院、卡拉OK等設施全被夷為平地，軍政府聲稱是徹底根除詐騙行為，但經營者早已不見蹤影，轉移到別處設立據點，2萬名被販運、強迫從事詐騙的勞工也失蹤、下落不明。
區域分析人士指出，這些行動只是作秀或針對中等規模的詐騙園區，不過是只是官員迫於政治壓力進行的政治作秀，而非真的想
KK園區這種詐騙園區仍在蓬勃發展，價值數十億美元的全球詐騙產業已經變得如此龐大，有專家指出現在已經進入「詐騙國家」時代，與「毒品國家」一樣，指那些非法產業已經將觸角深深植入政府機構，重塑經濟、腐蝕政府並使國家對非法網絡產生依賴。
哈佛大學亞洲中心訪問學者、湄公河跨國犯罪和網路犯罪專家西姆斯西姆斯（Jacob Sims）指出，在過去的五年裡，詐騙活動已經從「小型網路詐騙集團演變成工業規模的政治經濟」，就GDP總量而言，它是整個湄公河次區域的主要經濟引擎，同時也是「主要的政治引擎」。
不到十年時間，詐騙產業就從充滿錯字的電子郵件和「我是奈及利亞王子」，演變成龐大而複雜的系統，透過「投資」加密貨幣等方式，從世界各地受害者攫取數百億美元。
這種產業巨變的背後，是「殺豬盤」（先培養感情再誘騙投資）為核心的專業化與高科技化，包括利用生成式AI翻譯、引導對話、Deepfake視訊通話，架設網站模仿真實交易所欺騙目標。調查發現，受害者平均每人被騙15.5萬美元（約新台幣485.1萬元），大多數受害者表示損失超過其淨資產的一半。
詐騙業的全球規模估計已達700億美元，甚至可能達數千億美元，這個數字已可與全球非法毒品貿易並駕齊驅。僅在湄公河國家，網路詐騙操作每年就產生高達440億美元，相當於這些國家正規經濟總和的約40%。
這些詐騙中心通常由跨國犯罪網絡經營，這些網絡往往起源於中國，但其活動中心卻在東南亞，特別是在法治不彰、監管不利的邊境地區，其規模之大，已顯示出國家體系的腐敗程度。詐騙園區常是「非常龐大的基礎設施」，在公眾視野下公然運作。
專家也指出，這些犯罪分子「融入國家體系」的程度極深，詐騙主謀正「在非常高的層級運作」，他們獲取外交證件，甚至成為政府顧問。如泰國副財政部長因涉嫌與柬埔寨詐騙運營有關而辭職；在柬埔寨，涉嫌策劃大型詐騙網絡的「太子集團」高層曾是總理顧問；在菲律賓，前市長甚至在任職期間經營大型詐騙中心。這種公然逍遙法外且公開發生的非法市場，在全球造成巨大危害，是前所未見的現象。
文章來源：
Age of the ‘scam state’: how an illicit, multibillion-dollar industry has taken root in south-east Asia
