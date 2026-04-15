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地方中心／黃兆康 新竹報導

現在詐騙手法層出不窮，竟然還有人直接"找上門"！新竹竹北出現一名年約50多歲的男子，上門找人搭訕，不但裝熟自稱是"青梅竹馬"，還會順著被害人的話、套出家庭背景，讓長輩放鬆警戒，再開口借錢，得手後就人間蒸發。而且這至少是他第三次作案。

身穿條紋上衣、戴著口罩的男子，晃悠來到住家門口，找婦人聊天，兩人有說有笑，就像多年老友促膝長談，沒想到短短20幾分鐘，就博取信任，騙走婦人1千元。

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受害民眾：「他說我是你舅舅的兒子，他就跟我講說，他現在是(做)包工程，後來最後的時候，他就跟我講說，因為他今天帶了一個工人受傷，他需要有一點那個錢，但是他帶的錢不夠，跟我借一千塊，我其實那時候也沒想那麼多」。

詐騙到家門！誤信「青梅竹馬」上門 竹北多名老人家遭騙財

詐騙到家門！ 婦人誤信「青梅竹馬」上門來借錢。（圖／民視新聞）

事發在新竹竹北水瀧地區，周一上午，這名年約50多歲的男子，謊稱是"青梅竹馬"上門搭訕，聊天時更順著婦人的話"順藤摸瓜"，成功取信，隨後更以身上錢沒帶夠，開口借錢。等到還錢時間一過，女子才驚覺詐騙，其實早在去年，這名男子就曾用相同手法，詐騙另一名老婦人3千元。

受害民眾：「我婆婆已經去年已經給他，就是說已經給他，詐騙三千塊這樣，我覺得說自己手好腳的，為什麼不去做事那些，而反過來騙老人家這樣子，我覺得社會現在，怎麼變成是這種情形啊」。

新竹縣議員(無)朱健銘：「知道的目前有三位，警方也在受理，希望說警這部分能夠加快，能夠把這個人，盡快去把他追查到」。

詐騙到家門！誤信「青梅竹馬」上門 竹北多名老人家遭騙財

詐騙到家門！ 婦人誤信「青梅竹馬」上門來借錢。（圖／民視新聞）

目前警方正持續追查，要將這名惡劣的騙子繩之以法，避免再有民眾受害。

原文出處：詐騙到家門！誤信「青梅竹馬」上門 竹北多名老人家遭騙財

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