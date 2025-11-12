詐騙包裹寄超商！店員機警拖延車手等警到場 分局長親赴頒獎金
【記者江孟謙／新北報導】三重警方日前獲報，轄內某7-11超商疑似收到詐騙包裹，店員機智拖延車手結帳速度，等待警方到場，立即拆穿車手身分並查獲詐騙包裹。隔日三重分局長黃國政親自前往該7-11門市頒發獎狀及獎金，即時感謝超商店員一同打擊詐欺犯罪。
當時7-11店員機警發現，疑似有詐騙包裹，先通報警方後，藉故拖延領取包裹的車手結帳速度，等到車手領到包裹時，警方也同時現身，經查包裹內為被害人所寄送的金融卡，警方後續循線逮捕上游兩名收水犯嫌，本案查扣金額8萬元整、手機3支、工作證5張、筆記型電腦一台、交貨便專用袋二批、金融卡21張等，攔阻詐欺績效顯著。
三重分局指出，今年9月起陸續舉辦多場超商攔阻詐欺座談會，由三重分局偵查隊及派出所共同邀請轄區超商店長及店員參與，並特別宣導善用超商、警察共同群組通報等等，以便派出所警力第一時間到場協助，使警民聯防更加緊密。
三重分局長黃國政呼籲，詐騙集團常以高額補助、就業資金、快速獲利等名目誘騙民眾寄出個人證件及金融卡等，請民眾務必提高警覺，切勿輕信網路訊息或寄送金融卡片等私人物品，若有疑問，可撥打165反詐騙專線或110報案專線詢問，亦可上警政署設立之打詐儀表板，參考最新詐騙手法，防止受騙。
