詐騙包裹橫行！網整理「黑名單」 刑事局喊：不能以此為依據

詐騙手法不斷翻新，近日有網友收到貨到付款包裹簡訊後，前往超商取貨，準備付款時遭店員攔阻，原來是他要領的包裹疑似是詐騙包裹。對此，刑事局表示並無收到類似報案，也表示不能單純以名字、金額來做判斷依據，也呼籲民眾來路不明的包裹，千萬不要領。

近期有民眾發文，表示收到簡訊通知包裹送達超商，金額為1888元，但沒想到要領時遭店員提醒，包裹外箱註明「廠商萬事宜」是常見的詐騙包裹特徵，建議不要領。網友們也相當有感，坦言自己同樣也收過類似包裹，還有人指出配送編號7M開頭的貨物也很「危險」。

廣告 廣告

有網友疑似收到詐騙包裹，被店員提醒別領。圖／台視新聞

網友們整理了疑似「詐騙包裹」的黑名單，上頭列出廠商高達22間，但也有公司被誤認，黑名單上的萬事宜公司表示，他們也感到相當困擾，「我們有去警察局提告，上網查一下就知道我們是軟體設計公司，根本不可能寄出包裹」。

網友整理疑似詐騙包裹黑名單。圖／台視新聞

對此，刑事局強調，並無接獲類似報案案例，而這些名字和金額也並非是詐騙的依據，刑事局預防科偵查員陳品卉指出，「那種可能只寫海外的電話，還有非本名的賣家、或是只有line聯絡方式的賣家平台就盡量不要去選擇，因為它有可能也是詐騙的一種」。

刑事局預防科偵查員陳品卉。圖／台視新聞

警方呼籲民眾，來路不明的包裹千萬別領，就算領到了詐騙包裹，只要到領貨的原門市退貨，還是有機會追回被騙的錢，最重要的還是要記得自己到底買了什麼、該付多少錢，才不會多付錢成了冤大頭。

※詐騙手法日益新，小心上當，有疑慮可撥打165反詐騙諮詢

台北／李亭熙、郭致汎 責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

抽休旅車、輝達股票！三大超商福袋開賣PK 「小撇步優惠」拚買氣

A-Lin跨年一句「那魯7-ELEVEN」唱紅門市！ 7-11官方幽默接球

吸毒男持70公分鐮刀街頭揮舞 1婦人腰部遭擊中鈍傷