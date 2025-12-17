詐騙匯款案件頻傳 陸委會提醒民眾提高警覺仔細查證

【記者 丁倩／台北 報導】大陸委員會16日表示，香港辦事處近日接獲多起國人求助案件，發現有民眾遭詐騙並將款項匯入香港銀行帳戶。由於受款帳戶屬海外帳戶，受限於當地法律及相關程序，事後凍結交易及追討款項的難度大幅提高，恐造成難以回復的財務損失。陸委會呼籲，民眾如接獲可疑的境外匯款請求，務必提高警覺並仔細查證，以免受騙。

陸委會指出，近期詐騙手法多元，常見方式包括詐騙集團假冒受害者家屬或親友，謊稱因事故遭警方拘留，再由同夥假扮員警，要求匯款作為保釋或擔保費用；另有不法分子假冒公司高階主管，透過通訊軟體下達緊急匯款指示，誘騙民眾依令操作匯款。

陸委會再次提醒，民眾若接獲任何可疑的境外匯款要求，應立即提高警覺，切勿貿然匯款，並可向警政機關查證，或撥打「110」、「165」反詐騙專線諮詢，以確保自身財產安全。

此外，陸委會表示，國人若在港澳地區遭遇急難事件，或有相關協處需求，可隨時聯繫當地辦事處尋求協助。香港辦事處（駐地名稱為「台北經濟文化辦事處」）24小時緊急聯絡電話為 852-6143-9012；澳門辦事處（駐地名稱為「台北經濟文化辦事處」）24小時緊急聯絡電話為 853-6687-2557。（照片本報資料照）