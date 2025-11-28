詐騙又有新招！美廉社也受害 官方曝手法：見「QR Code」小心

詐團手法變化多端，近日連鎖商店美廉社也受害。官方今（28）日發文指出，近期發現有不明人士冒用該公司主管名義寄送E-mail，要求加入LINE群組、提供群組QR Code等，已確認皆為詐騙訊息，呼籲民眾多加注意。

美廉社經營方三商家購發出澄清聲明，近日有多起不明人士冒用該公司主管之名義寄發電子郵件，該等電子郵件以有後續工作安排為由，請收件人先建立一個LINE群組，要求收件人暫時先不邀其他人入群，建立完成後，再把群組的QR Code條碼用電子郵件寄給發信人，相關電子郵件已被官方確認為詐騙信件。

三商家購強調，「為免大眾誤信，本公司特此嚴正聲明，該等不實之訊息均非本公司主管所為，此等假冒本公司主管之相關行為概與本公司、本公司主管無涉，提醒大眾慎防詐騙。」

該聲明還提到，該公司、該公司相關企業及其相關人員均不會以簡訊、電話、電子郵件或社群媒體（如Facebook、Instagram、LINE、Threads）等各種方式，提供交易軟體或任何軟體供下載，或發送相關連結邀請點選，或要求提供個人資訊，或邀請加入任何平台或提出任何要求。

三商家購呼籲，如遇可疑訊息，請立即撥打三商家購客服0800-42-6666、165 反詐騙專線，勿點擊不明連結，也不要提供個資，保障自身安全，提醒大家一起提高警覺、避免受騙！

