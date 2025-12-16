詐騙又翻新！藉故要求匯款至香港帳戶 陸委會警示：處理難度高

陸委會外觀。廖瑞祥攝



年關將至，詐騙案件頻傳，陸委會今（12/16）日表示，香港辦事處近日接獲數起國人遭詐騙，匯款至香港銀行帳戶的求助案件，由於受款帳戶為海外帳戶，礙於當地法律及相關程序，處理難度高，提醒國人若接到境外匯款需求，必須提高警覺、仔細查證。

陸委會表示，香港辦事處近日接獲數起國人遭詐騙匯款至香港銀行帳戶的求助案件，由於受款帳戶為海外帳戶，礙於當地法律及相關程序，凍結交易及求償難度增加，為免受騙及造成財務損失，陸委會提醒如接獲可疑的境外匯款請求，務必提高警覺、仔細查證。

廣告 廣告

陸委會指出，類似的案件詐騙手法多元，包括謊稱受害者家屬、親友因故遭警方拘捕，再由同黨佯裝員警要求匯款擔保，或假扮公司高層主管下達匯款指示，誘騙受害者匯款。

陸委會提醒，民眾如有接獲可疑的境外匯款請求，務必提高警覺、仔細查證，並可向警政機關查證或撥打「110」、「165」等專線詢問，民眾若在港澳遇急難事件或有相關協處需求，可撥打香港或澳門的緊急連絡電話尋求協助。

陸委會香港辦事處（台北經濟文化辦事處）：852-6143-9012

陸委會澳門辦事處（台北經濟文化辦事處）：853-6687-2557

更多太報報導

堅持先開小兩會再解禁團令 陸委會：今年201人赴中遭限制自由是去年4倍

黎智英遭香港國安法定罪 陸委會呼籲：立即釋放、停止迫害

人數超越去年 陸委會：今年逾2200港澳生留台工作