詐騙善心！宜蘭男子沿街借錢搭車 民眾察覺有異尾隨...驚覺受騙

即時中心／連國程報導

宜蘭縣五結鄉中興路一帶近日出現一名男子，在路上沿途向沿途住戶開口借錢，稱自己財物遭竊需買票搭車，一位好心的游姓民眾協助他前往羅東轉運站並資助車票，卻發現男子並未搭車，驚覺受騙上當，將事發經過PO上網，警方呼籲民眾，若遇到類似情形，可以通報警方協助處理。

游姓民眾表示，該名男子當天上前問路，聲稱他是來自台中的看護，臨時過來宜蘭支援，人生地不熟，而且身上的證件、行李及5萬多元現金全遭竊。游姓民眾當下決定開車載該名男子去羅東轉運站，並給他1000元現金，之後越想越不對，決定暗自尾隨這名男子，跟丟後才發現他根本沒搭車。



受騙民眾將事發經過PO上網，然而並未向警方報案，羅東分局二結所所長余丞軒表示，如果遇到類似陌生人士借錢，有可疑之處，可以請警方到場處理，若真有需要，警方會提供適當的急難救助，或引介其他社福機關處置，切勿直接資助對方，以免受騙。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／詐騙善心！宜蘭男子沿街借錢搭車 民眾發現異狀尾隨...驚覺受騙

更多民視新聞報導

自民黨眾議院狂勝！林右昌大讚高市早苗：反映未來日中關係態度

昔日緋聞對象高金素梅遭檢調搜索！李鴻源尬回：很久沒聯絡了...

高雄左楠議員選情有變！民進黨帥氣新秀退選 薛兆基也宣布退黨

