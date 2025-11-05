詐騙單日進帳9億！太子集團在台45億驚人資產曝光：名車26輛、101奢華招待所

涉嫌詐欺、洗錢的柬埔寨太子集團控股（Prince Group），在歐美聯手打擊、美國政府10月中旬查扣太子旗下鉅額資產及價值150億美元比特幣後，並發布制裁名單，「太子詐騙帝國」逐步瓦解中。其中，在美國制裁名單中，包含3名台灣人、9家登記於台灣的公司，台北地檢署（北檢）4日指揮警調搜索，11人移送複訊，辜姓人資女主管聲押禁見。隨著檢警調出擊掃蕩，太子集團相關驚人資產、奢華頂級奢華私人招待所也曝光。

廣告 廣告

以柬埔寨為活動基地的大型犯罪集團「太子控股」資產遭到查扣，出身中國的太子集團首腦陳志（Chen Zhi）還不到40歲，被爆出出入台灣至少10次。​北檢4日指揮調查局、刑事局，大動作兵分47路掃蕩太子集團在台組織與成員，最終北檢拘提王姓負責人、辜姓人資主管即在美方制裁名單中的25名被告，4日移送11人複訊後，辜姓女主管聲押禁見；其他10名被告以新台幣3萬至70萬元不等金額交保。

根據北檢新聞稿，北檢為保全太子集團在台洗錢的不法資產，向法院聲請扣押不動產18筆（含和平大苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計新台幣38億1421萬餘元），另包括勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼、保時捷等各式名車26輛（價值4億7758萬餘元）、銀行帳戶60個（餘額2億3587萬餘元），合計扣押物價值高達45億2766萬餘元，台北地方法院已於10月27日裁定准予扣押。

台北地檢署4日指揮調查局、刑事局，針對太子集團在台勢力發動雷霆掃蕩，兵分47路搜索位於台北101大樓的「天旭」公司及相關據點，拘提王姓負責人、辜姓人資主管及遭美方制裁的黃姓、施姓女子等25名被告。檢方更聲請扣押集團在台資產，包括和平大苑11戶豪宅、48個車位及勞斯萊斯、麥拉倫等26輛名車，總價值逾45億元。值得注意的是，檢調查出，辜姓人資主管、王姓負責人所屬的「天旭國際」是太子集團隱身在台博弈事業重要據點，辦公室隱身在101大樓內，甚至還設有私人豪華招待所。

另據媒體報導，詐團首腦陳志涉嫌透過加密貨幣詐騙與線上博奕，建立「殺豬盤」犯罪網絡，被囚禁的員工於柬埔寨詐騙園區內，被迫以假投資、交友等話術詐騙受害者，不法所得曾單日高達3000萬美元（約9000億新台幣）。陳志名下財產包含倫敦等全球各地的豪宅、私人飛機、畢卡索名畫等，財力雄厚，在美國財政部10月14日將太子集團列為「跨國犯罪組織」，並對全球百餘個相關實體與個人實施金融制裁後，陳志至今仍在逃。

更多風傳媒報導

