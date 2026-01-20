即時中心／林韋慈報導

柬埔寨近日高調宣稱取締多個詐騙園區，當地媒體披露，大批自詐騙園區脫身的中國公民，近日湧至中國駐柬埔寨大使館求助，現場一度大排長龍。中國外交部已間接證實相關情況，表示正與柬方保持溝通協調。根據《柬中時報》報導，不少中國公民在中國駐柬大使館外排隊等候，部分人因護照遭園區扣留，希望能在農曆春節前補辦證件返國。

中國外交部發言人郭嘉昆19日被問及此事時未正面回應人數與身分，但間接證實，使館正與柬埔寨政府保持溝通，並依法協助處理相關事務。香港媒體也指出，中國駐金邊大使館門外自上週五起即出現排隊人潮，本週一更有數百人排成兩列，神情疲憊。由於多數人無法出示護照，只能向使館申請回國證明或旅行證，尋求合法返國途徑。

廣告 廣告

柬埔寨新聞網站《CambojaNews》引述多名排隊的中國人說法指出，他們多來自西哈努克市（又稱西港市）的詐騙園區，近期成功脫身，盼能趕在春節前返鄉，才前往使館求助。不過，使館保全人員則對外表示，排隊者中僅少數涉及詐騙園區，其餘多為一般簽證申請者。

中國當局近期聯合緬甸、柬埔寨及泰國展開大規模打擊跨境詐騙行動，緬北「四大家族」、KK園區等據點陸續被掃蕩，「電詐之王」陳志、「皇樂園區」負責人黃繼茂亦已在柬埔寨落網。然而，非政府組織「馬來西亞國際人道主義組織」（MHO）上週警告，柬埔寨邊境地區仍出現新的大型詐騙園區，初估規模約為KK園區的五分之二。該園區地點隱蔽、圍牆高聳、戒備森嚴如同監獄，且疑似已實際投入運作。





原文出處：快新聞／詐騙園區遭取締！柬埔寨金邊中國大使館現排隊人潮 盼春節前能回國

更多民視新聞報導

日本熊本阿蘇火山觀光直升機突然失聯 機上載有2名台灣遊客

蘆洲逆子狂砍父母37刀！移送地檢署家屬狂敲車窗怒嗆「畜生」

董座年終「送160名員工、每人1戶房」豪灑近10億 幸福企業曝

