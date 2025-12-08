詐騙團疑滲透逾60官兵涉案 馬防部：主動查察

台北市 / 綜合報導

國軍馬祖防衛指揮部，有士官兵與詐騙集團勾結60名，依法究辦。

馬祖海龍蛙兵乘風破浪，海上實彈射擊模擬中共，突然從灰色地帶襲擾轉由海上發起奪島行動，只是敵人還沒來，馬祖防衛指揮部卻先疑似，捲入遭詐騙集團勾結士官兵的詐騙事件。

陸軍馬祖防衛指揮部發言人張博彥少將說：「本案係由連江地檢署發動，透過軍司法聯繫窗口與本部共同查獲犯嫌，全程秉勿枉勿縱，刑懲併行原則。」

這起詐騙的地點就在馬祖，南竿指揮部與下轄單位，根據了解，疑似有士官兵和詐騙集團勾結，以老鼠會方式拉人，收購官兵帳戶，以經營電商網站需要帳戶為由，私下以一對一的單線方式利誘官兵，以每月3000元至5000元代價，提供帳戶供詐騙集團使用，涉案官兵恐超過60人恐將嚴重影響島上戰力，就在馬防部接獲檢舉後立刻配合保防及督察單位，全面對官兵進行清查但究竟有多少人涉案，馬防部私下表示目前清查了解中。

立委(國)馬文君說：「從這一次馬防部的事件來看，其實它不是單一的個案，而是整個制度上已經產生了結構上的一個改變，而且這是非常大的警訊。」

立委(民)陳培瑜說：「可是國軍系統它相對是一個比較封閉的生態系統，如果有心人要刻意利用這個封閉的環境，所有相關聯的人都必須要站出來說清楚，甚至檢調單位必須要積極的查察。」

據了解相關人等已移送連江地檢署偵辦，已經順利揪出多名當線頭的士官兵，涉案官兵除了將面臨相關刑責，也研擬予以汰除只是涉案人數之廣，不只詐騙得連根拔除，戰備問題也得提早因應。

