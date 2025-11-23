詐騙大本營遭無情轟炸！緬軍突襲KK園區 逮捕千名外籍嫌

緬甸媒體報導，有數百名中國公民在這波突襲行動中被捕。（圖／柬中時報）

緬甸軍政府近期在緬泰邊境的妙瓦底KK詐騙園區展開大規模掃蕩行動，已累計炸毀180棟詐騙園區建築物。根據緬甸國家媒體最新報導，軍方不僅進行多次轟炸爆破行動，還在最新一波突襲中逮捕了數百名中國公民及上千名外國人，查獲2653台電腦及21750部手機。同時，柬埔寨警方也於11月初同步清剿當地詐騙據點，逮捕263名外籍嫌犯，其中207人為大陸公民。

緬甸媒體報導，有數百名中國公民在這波突襲行動中被捕。（圖／柬中時報）

緬甸軍政府從10月底開始便出動無人機，鎖定位於克倫邦妙瓦底地區的KK園區內建築進行持續轟炸。這個詐騙大本營與泰國達府湄索地區僅一河之隔。在11月21日，當爆破行動加速進行時，仍留在園區內的詐騙嫌犯紛紛帶著行李倉皇逃離。現場畫面顯示，隨著一聲轟然巨響，多棟白色長型建築瞬間爆炸，塵土飛揚，鋼架隨後開始塌陷，只剩下斷垣殘壁。隨後，多台怪手陸續進駐，執行拆除行動。

廣告 廣告

緬甸官方媒體強調，此次行動成果豐碩，不僅拘留了大量外國公民，還查獲數千台電腦與超過兩萬部手機。這些設備被認為是詐騙集團進行跨國詐騙活動的重要工具。與此同時，柬埔寨警方也展開了類似的掃蕩行動，顯示出區域性打擊詐騙犯罪的協同效應。

值得注意的是，緬甸妙瓦底亞太新城賭詐犯罪集團主犯佘智江，已被成功從泰國引渡回中國。佘智江是大陸公安機關通緝的跨境賭博十大逃犯之一，可能面臨嚴厲處罰。根據大陸公安機關統計，在「十四五」期間，共破獲電信網路詐騙173.9萬起，逮捕嫌犯36.6萬人，顯示打擊跨國詐騙活動已成為區域執法重點。

隨著緬甸、柬埔寨等地持續進行詐騙集團清剿行動，跨國合作打擊詐騙犯罪的力度不斷加大。這些行動不僅瓦解了犯罪網絡的實體基礎設施，也對潛在的詐騙活動形成了有力震懾。當地民眾期待這些行動能有效減少詐騙案件的發生，保障區域安全與穩定。

更多 TVBS 報導

炸毀KK園區畫面曝！緬甸軍政府逮捕千名外籍詐騙犯

代號定名「玄龍」! 陸首公布「忠誠僚機」攻擊-11無人機實現與戰機編隊

無人機變「禁品快遞」 玩家深夜徘徊監所外

戰事升級？烏動美援ATACMS攻俄 俄轟烏西北約警戒

